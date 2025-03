Wijziging in programma CAI Exloo door groot deelnemersveld

De 140 deelnemers komen onder andere uit Nederland, Servië, Groot-Brittannië, Roemenië, Noorwegen, Hongarije, United States, Zweden, Zwitserland, Ierland, Frankrijk, Duitsland en België.

Programma

In eerst instantie zou de keuring van de enkelspannen op woensdag plaatsvinden. De keuring van de twee- en vierspan zou op donderdag zijn. Voor hen was het dus mogelijk om een dag later aan te komen. Vanwege het grote deelnemersveld dit jaar heeft de organisatie besloten alle paarden en pony’s op woensdag te keuren. Omdat op donderdag ook al dressuur gereden wordt lukt het niet daarnaast dan ook nog de twee- en vierspannen te keuren. De keuring begint woensdag rond 15:30 uur en vind dit jaar niet binnen plaats maar buiten in de hoofdpiste. Donderdag en vrijdag worden nu alle dressuurproeven gereden. Zaterdag is de marathon en zondag de afsluitende vaardigheid.

De wijzigingen worden aangepast in het FEI-vraagprogramma. Het verzoek hiervoor is al ingediend. “We zijn natuurlijk super blij dat er zoveel animo is voor onze wedstrijd”, laat de organisatie weten. “Het is een mooie bevestiging dat mensen dus graag naar Exloo komen. Om alles in goede banen te leiden zijn we helaas wel genoodzaakt deze wijziging door te voeren. Meestal gaat het om een enkele combinatie die pas op donderdag aankomt, we hopen dus op begrip vanuit de deelnemers.”

