Wijziging Wereldbekerreglement: 2 wedstrijden per land tellen voor kwalificatie

Voorheen was het zo, dat een deelnemer de uitslagen van maximaal twee wedstrijden in eigen land kon aanmerken voor de kwalificatie. Een buitenlandse deelnemer kon echter bijvoorbeeld drie wedstrijden in Nederland of Hongarije laten meetellen, wat voor een oneerlijke situatie zorgde. Om voor alle deelnemers dezelfde voorwaarden te scheppen, is dit nu aangepast.

Het aangepaste reglement wordt binnenkort hier gepubliceerd.

