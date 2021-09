Wil jij anderen (beter) leren mennen? Word meninstructeur!

Belangstellenden hebben aangegeven dat één cursuslocatie (Ermelo) vaak erg ver reizen is en daarom wordt de nieuw te starten opleiding op vier locaties verspreid in het land aangeboden.

Na de aspirant Instructeurs opleiding staat aansluitend de vervolgopleiding Instructeur Basissport Mennen volgend jaar op de planning. Je kunt dan in een doorlopende leerweg in 2 jaar zelfstandig men instructeur worden.

Locaties

Klik op de plaatsnaam om je direct in te schrijven voor de opleiding Aspirant Instructeur Mennen in Panningen, Steenwijk, Barsingerhorn en op de locatie van Stal De Ronde in Zwartewaal.

Gert Naber teammanager van de KNHS-Academy; “Voor de ontwikkeling van de mensport is goede instructie van groot belang. Kundige menners die het leuk vinden om anderen op goede wijze te leren mennen, daar is behoefte aan. We zien vaak dat meer ervaren menners wel eens een lesje geven aan enthousiaste collega’s, dan is een diploma verzekeringstechnisch of omdat dit vanuit de werkgever vereist is, ontzettend belangrijk.”

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit een startbijeenkomst in Ermelo en daarnaast uit 19 opleidingsbijeenkomsten op doordeweekse avonden in de periode oktober t/m maart op vier centrale locaties in het land. (Panningen (maandag), Steenwijk (donderdag), Zwartewaal (woensdag) en Barsingerhorn (woensdag) De opleiding wordt afgesloten met twee examendagen in april op locatie.

De lesavonden bestaan uit een theoretisch deel waarin de leerstof besproken wordt en een praktisch deel waarin het longeren, het mennen en het lesgeven wordt geoefend.

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding o.a. aan bod:

Rij- en mentechniek

Lesgeven (Didactiek)

Verschillende mendisciplines

Voeding & Gezondheid

Omgang & verzorging en praktische paardenkennis met bijvoorbeeld het op- en aftuigen en in- en uitspannen

Achenbach systeem

Menbewijs

Toelatingseisen voor deelname aan de opleiding

Je bent lid van de KNHS.

Je bent minstens 16 jaar oud.

Je hebt wekelijks de beschikking over een aanspanning met paard of pony met een stokmaat boven de 110 cm om mee te nemen naar de opleidingslocatie.

Je ment op minimaal B-niveau dressuur.

Je hebt een aantal keer de beschikking over een menner met een aanspanning met paard of pony met een stokmaat boven de 110 cm om mee te nemen naar de opleidingslocatie.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-instructeursopleidingen Aspirant Instructeur Mennen.

Vragen? Stuur dan een email naar [email protected].