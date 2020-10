Wild cards voor Voutaz, Geerts en Degrieck in Genève en Mechelen

In Genève op 12 en 13 december neemt Voutaz het op tegen Mareike Harm, Boyd Exell, Bram Chardon, Benjamin Aillaud en Glenn Geerts waarmee het deelnemersveld exact hetzelfde is als in 2019.

Onder voorbehoud van goedkeuring wordt de Wereldbeker vierspannen dit jaar in Lier gehouden in plaats van in Mechelen. Glenn en Dries binden op 29 en 30 december de strijd aan met Koos de Ronde, Boyd Exell, Jérôme Voutaz, Mareike Harm en József Dobrovitz.

Op 28 november wordt het 20ste Wereldbekerseizoen geopend in Boedapest, waarna de wedstrijden in Genève, Mechelen en Leipzig volgen. De finale wordt gehouden in Bordeaux.

De FEI maakt binnenkort bekend, hoe de kwalificatie voor de finale tot stand zal komen na de afgelasting van de eerste wedstrijd in Lyon.

Jérôme Voutaz

