Windsor 2019: alle paarden en pony’s goedgekeurd

De vierspan pony’s trappen op donderdag vanaf 09.00 uur het spits af in de dressuur, waarin zij vanaf 10.30 uur gevolgd worden door de vierspan paarden. Op vrijdag is het de beurt aan de tweespan paarden. Zaterdag is de marathon met acht prachtige hindernissen, ontworpen door de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs.

Na de vaardigheid op zondag komen zes vierspanrijders voor het eerst in actie in de hoofdpiste voor een ‘indoor outdoor’ wedstrijd conform het Wereldbekerconcept, de Extreme Driving rubriek. Aan deze rubriek nemen naast IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde ook Boyd Exell, Glenn Geerts en Dan Naprous deel.

Klik hier voor alle startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum van de veterinaire keuring.

