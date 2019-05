Windsor 2019: Andrew Counsell is de nieuwe directeur mennen in Windsor

Jim French

“Ik heb een geweldige tijd gehad met een fantastisch team,” vertelt Jim. “Maar het is tijd om het stokje over te dragen”. Jim French nam 19 jaar geleden de functie over van Joe Moore.

Andrew Counsell

Andrew Counsell

Andrew Counsell is sinds 1986 menjurylid en jureert op het hoogste niveau, inclusief de Wereldruiterspelen. “Dit evenement kent een geweldige historie,” vertelt Counsell. “En dat maakt dat deelnemers uit de hele wereld naar Windsor willen komen. Ik heb zin om deel uit te gaan maken van dit fantastische team en een bijdrage te kunnen leveren.”

