Windsor 2019: Eerste editie Extreme Driving zeer goed ontvangen

Boyd Exell wist als enige in de tweede omloop foutloos te blijven en won de eerst editie van de 'outdoor Extreme Driving' in Windsor

Windsor-parcoursbouwer Johan Jacobs had een snel en mooi parcours uitgezet in de grote Castle Arena, inclusief de nieuwe brug die tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Londen Olympia eind december voor het eerst werd ingezet. Deze extra rubriek werd gereden volgens het Wereldbekerreglement waarbij de beste drie menners na de eerste omloop opnieuw in de piste verschenen voor de tweede manche waarin met een schone lei werd begonnen.

Boyd Exell won deze eerste editie, voor Wereldbekerkampioen Bram Chardon, Koos de Ronde, IJsbrand Chardon, Glenn Geerts en Daniel Naprous.

De organisatie was achteraf zeer tevreden over deze populaire extra rubriek, waar een groot aantal toeschouwers en potentiële sponsors voor het eerst kennis maakte met de mensport.

