Windsor 2019: Jan de Boer en Nederlands vierspanteam aan kop

Vierspan pony’s

Jan de Boer maakte vandaag gebruik van zijn nieuwe voorpony, de zesjarige Splash. Het was de eerste grote wedstrijd voor deze pony en Jan reed een nette en ontspannen proef waarmee hij verdiend bovenaan eindigde. Tinne Bax volgt op de tweede plaats, voor Jaqueline Walter.

Vierspan paarden

Boyd Exell reed zijn vierspan naar een prachtige score van 31,06. Bram Chardon zette een sterke proef neer met de 15-jarige Zion van IJsbrand Chardon voorop naast Freddy, wat goed uitpakte. “Het is de intentie om het gat met Boyd kleiner te krijgen,” licht bondscoach Ad Aarts toe.

Benjamin Aillaud claimde de derde plaats met de Arabofriezen van de Nederlandse eigenaar Eric Bouwman. Misdee Wrigley-Miller werd vierde, voor IJsbrand Chardon, wiens linkerachterpaard te veel spanning had wat hem met name in de stap en in het halthouden punten kostte. Koos de Ronde reed vandaag een correcte proef waarmee hij op de vijfde plaats eindigde.

Individueel deelnemer in Windsor Mark Weusthof liet veel progressie zien in zijn proef en staat momenteel op de 14e plaats, ex-aequo met Glenn Geerts.

In het landenklassement staat Nederland ruim zes punten voor op de Verenigde Staten en ruim 13 punten voor op Frankrijk.

Morgen is het de beurt aan de tweespan paarden, die om 08.30 uur van start gaan. Sanny Hagen-Dijkhuis start als tweede om 08.40 uur.

