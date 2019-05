Windsor 2019: Marathonzeges voor Jan de Boer en Koos de Ronde

Level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had een mooie marathon ontworpen, wat door een aantal rijders van te voren toch was onderschat. Na de eerste deelnemers bij de vierspannen moest hindernis 4 uit de strijd gehaald worden aangezien een van de palen niet vervangen kon worden.

Koos de Ronde

Vierspan paarden

Koos de Ronde reed met hetzelfde span als waarmee hij ook op de Wereldruiterspelen in Tryon de marathon wist te winnen: “De voorpaarden zijn gewoon super,” vertelt De Ronde. Ze kunnen altijd accelereren en ik kan ze heel fijn rijden. In zowel hindernis 1 als in hindernis 7 had ik foutjes, maar op de andere hindernissen heb ik veel voorsprong kunnen pakken waardoor ik Boyd voor kon blijven, echt gaaf! Het was een mooie marathon, sommige hindernissen hadden wat mij betreft wat langer mogen zijn en hier in Windsor is de bodemgesteldheid altijd een uitdaging, maar dat dan ook weer de charme van Windsor.”

Bram Chardon kwam naarmate de marathon vorderde steeds beter in zijn ritme, wat resulteerde in de tweede plaats achter leider in het klassement Boyd Exell. Individueel deelnemer Mark Weusthof reed een mooie en correcte marathon en eindigde ondanks een afgeworpen balletje op een mooie zesde plaats.

Ijsbrand Chardon kwam moeilijk in zijn ritme en maakte evenals Koos een foutje in hindernis 7. Chardon kwam vandaag niet verder dan de elfde plaats en staat momenteel zesde.

Vierspan pony’s en tweespan paarden

Jan de Boer reed een zeer goede marathon en had alleen een klein foutje in hindernis 5, wat hij snel kon herstellen. Dit bracht zijn leidende positie echter niet in gevaar en Jan staat nu ruim 14 punten voor op Tinne Bax en Jaqueline Walter.

De winst in de marathon bij de tweespannen ging naar de Duitser Sandro Koalick, die in drie van de zeven hindernissen de snelste tijden neerzette. De organisator van het WK tweespannen in Drebkau heeft de leiding overgenomen in het tussenklassement, waarin de Fransman Franck Grimonprez tweede staat en Lars Schwitte derde.

Sanny Hagen-Dijkhuis werd vandaag 15e.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Jan de Boer

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.