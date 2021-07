Windsor 2021: Nederland alle onderdelen op 1, Exell uiteindelijke winnaar

Kleine verschillen

“De top zat dicht bij elkaar. Daardoor zag je in de marathon en in de vaardigheid dat elke kleine hapering of afwijking van de lijn voor strafpunten zorgde”, vertelt bondscoach Ad Aarts. Onder zijn leiding was de winst in de dressuur, marathon en vaardigheid voor Nederland. Toch konden ze de overall overwinning niet in handen houden. Boyd Exell (AUS) eindigde in de dressuur, marathon en vaardigheid als tweede en is daarmee de uiteindelijke winnaar.

“IJsbrand reed een extreem goede dressuurproef”, vertelt Aarts. Hij eindigde unaniem op de eerste plaats. ”Hij heeft zelden zo goed gereden en foutloos gereden. Dat kan ook niet anders, want je rijdt niet zomaar een score van 36.06 bij elkaar.”

IJsbrand Chardon, dressuur Windsor 2021

Marathon

“De zeven hindernissen waren technisch en het was veel draaien. IJsbrand had een net iets te laag grondtempo. Dat was jammer, want hij kon goed draaien en bleef goed op zijn lijnen.”

Koos de Ronde zorgde voor de Nederlandse winst in de marathon, en was in hindernis 1 en hindernis 7 de snelste. “Op de laatste hindernis moest hij het verschil maken, en dat deed hij. Exell zat hem op de hielen en door de twee seconden die hij inliep in hindernis 7, bleef hij hem voor.”

Koos de Ronde, marathon Windsor 2021

Pittige vaardigheid

De vaardigheid was pittig en de tijd stond krap. “Het zorgde absoluut voor mooie sport”, vertelt Aarts. “Koos bleef als enige dubbel foutloos, terwijl hij last minute zijn opstelling nog moest veranderen. IJsbrand had iets wat haperingen en Hans Heus was heel even de weg kwijt. Omdat de tijd zo krap stond zie je elke kleine hapering terug in het eindresultaat. En dat, vind ik, maakte de sport hier zo mooi in Windsor.”

