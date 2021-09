Windsor 2022 pakt groots uit voor platina jubileum

Foto: HPower

Meer dan 500 paarden en 1000 artiesten komen gedurende een 90-minuten durend spektakel in actie, waaronder internationale militaire voorstellingen uit het Gemenebest en Europa. Iedere avond kunnen zo’n 5000 toeschouwers genieten van een reis door de geschiedenis van Elizabeth I met momenten van humor en veel pracht en praal.

De show wordt gehouden in de hoofdpiste van de Royal Windsor Horse Show waar overdag de paardensportwedstrijden worden gehouden. Een van de hippische hoogtepunten is uiteraard de internationale vierspanwedstrijd (CAIO). Evenals in 2021 blijft het mennen in Windsor 2022 beperkt tot de vierspan paarden.

De kaartverkoop voor het platina jubileum gaat woensdag 22 september om 12.00 uur (Engelse tijd) van start.

Kijk voor meer informatie op www.platinumjubilee.com .

