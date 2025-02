Winnaars EGM Indoor Men Competitie 2024 – 2025 bekend

Het finaleparcours, ontworpen door EGM – voorzitter Ties van Gog, bestond uit veertien poorten met daarin opgenomen twee hindernissen met elk vijf poorten (A tot en met E), op de rubrieken Jeugd en vierspan paarden na, die vier poorten (A tot en met D) te rijden hadden. De parcourstekening liet al zien dat poort 7 ‘linke soep’ kon zijn na het uitrijden van de hindernis na poort 6 E, en daar viel dan ook geregeld een balletje bij degenen die iets te overmoedig de kortste route kozen. Dit was zeker van toepassing bij de vierspanpony’s, waarbij de Belgische deelnemers uiteraard niet voor elkaar onder wilden doen. Alleen Johan Beliën, met zijn dappere Shetlanders, lukte het om foutloos door poort 7 te komen.

Pony's

Enkelspan pony’s

De tussenstand na drie gereden wedstrijden liet zien dat Chantal van der Wijst, Jack Lamers, Frank Vissers en Brigitte Janssen de meeste plaatsingspunten hadden bemachtigd bij de enkelspan pony’s. Jack, door griep geveld, reed de finale helaas niet mee. Tijdens de wedstrijd was echter Dirk Bastiaanse, wiens resultaat niet meetelt voor de competitie, de allersnelste en foutloze rijder en hij won de dagprijs voor Chantal, Frank en Brigitte, die ook snel reden maar in de eerste manche enkele balletjes hadden. Winnaar van de competitie werd Chantal van der Wijst, Frank Vissers tweede en Brigitte Janssen derde.

Tweespan pony’s

De altijd drukbezette rubriek tweespan pony’s telde vijf kanshebbers voor de prijzen. In de laatste tussenstand stonden Dennis Rijntjes, Sam Couwenberg, Erik Verloo, Tinus van Kuijk en Annemiek Castelijns bovenaan. Het was echter dagrijder Frans Marijnissen die deze wedstrijd op zijn naam zette. Waar hij in de eerste manche weliswaar de snelste maar nog enkele foutjes maakte, was zijn tweede manche er één uit het boekje: hij zette alles recht door foutloos en bijna zes seconden sneller te rijden dan de nummer twee, competitierijder Marcel Coolen. Nummer drie werd Kees Vorstenbosch, gevolgd door Tinus, Dennis, Sam en Erik. Met hun fantastische prestatie klommen Marcel en Tinus naar de tweede en derde plaats in het eindklassement, maar Dennis behield zijn leidende positie in de competitie en werd de winnaar in deze rubriek. Sam en Erik zakten daardoor naar de vierde en vijfde plaats. Annemiek Castelijns viel net buiten de prijzen.

Vierspan pony’s

De vierspan pony – rubriek is al jaren een Belgisch feestje. Ook dit jaar maakten de Belgische rijders uit wie deze competitie zou gaan winnen. In de tussenstand stonden Jonas Corten, Kenny Kanora en Bernd Wouters (deelnemend met twee spannen) bovenaan. In de finalewedstrijd reden veel menners in deze rubriek een bal van poort 7, en wist dagrijder Johan Beliën, ook uit België afkomstig, zich tussen Kenny en Bernd te worstelen voor de dagprijzen. Jonas won vandaag wederom en in de competitie bleef de stand ongewijzigd. Winst voor Jonas, voor Kenny en Bernd.

Paarden

Enkelspan paarden

Ook de rubriek enkelspan paarden is traditioneel een grote rubriek. Er waren zes prijzen te verdelen in de competitie. Aan de leiding in de tussenstand, met drie gewonnen wedstrijden, ging Jeffrie Scholten. De Belg Dirk Vanhees was nummer twee, gevolgd door Piet van de Brand, Marleen van Straaten, Eric Eijpelaer en Jack Lamers. Jack kon zijn finalewedstrijd, zoals eerder vermeld, niet rijden. Ook in deze rubriek was het een dagrijder die de dagwinst opeiste: Charissa den Ridder. Dirk had met Melbourne echter een superdag: hij eindigde weliswaar nipt achter Charissa, maar hij bleef Jeffrie, die een pechballetje had, met ruim acht seconden voor. In de eindstand was er een ex aequo situatie met een gelijk eindtotaal, maar omdat Dirk in de eerste manche 2,5 seconden sneller was heeft hij reglementair de competitie gewonnen voor Jeffrie. Marleen en Arno werden derde en vierde, voor Piet die op de vijfde plaats eindigde. Hans Verhoeven werkte zich op in de prijzen met een zesde plaats in de competitie.

Tweespan paarden

Drie prijzen waren er te verdelen in de competitie van de tweespan paarden. Jan Heijnen, Wim van Rooij en Johan van Hooydonk voerden de ranglijst aan na drie gereden wedstrijden. Johan kon zijn positie helaas niet verdedigen in de finalewedstrijd, die gewonnen werd door Jan Heijnen. Jan reed weliswaar in beide manches een balletje, maar was zo snel dat hij de wedstrijd en daarmee de competitie won. Cor Jochems reed zich dit weekend naar een tweede plaats, waardoor hij naar de derde plaats klom in de competitie. Wim van Rooij behaalde met twee foutloze rondes de derde plaats en werd tweede in de eindstand van de competitie.

Vierspan paarden

Vier Belgische vierspannen reden mee in de competitie: Jonas Corten, Bruno Taverniers, Menteam Willems en Gerry Beijens. Zij verdeelden twee prijzen, maar in de finalewedstrijd ging het niet anders dan in alle andere wedstrijden; Jonas won vandaag, voor Bruno, Menteam Willems en Gerry. En zo was, in deze volgorde, ook de eindstand in deze rubriek!

Jeugd onder 14

De jeugd is dit jaar goed vertegenwoordigd met acht deelnemers uit Nederland en België. Carlijn Kuenen, Menteam BTR, Farah Lemmens, Celine Bakker, Ilse Looijmans, Puk Vorstenbosch, Lienke Cuppens en Fleur Vorstenbosch lieten allemaal stuk voor stuk hun talenten en kunde zien. Zij kregen allemaal een eerste prijs met een beker en een extra prijs, beschikbaar gesteld door een sponsor, in deze prachtige competitie van de Eerste Geldropse Menclub!

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.