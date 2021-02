Winnaars ‘Show your Snow Experience’ bekend!

Leuke commentaren

Ondanks dat er weinig getraind kon worden onder winterse omstandigheden, spatte de sneeuwpret van de filmpjes af. Van klassiek opgetuigde Friezen met bellentuig en pluim voor een arrenslee, tot skijöring en vier sleetjes achter de pony, de Nederlandse menners haalden alles uit het vet!

Enkele commentaren bij de filmpjes willen we jullie niet onthouden:

“Mijn vader van 82 jaar heeft de arrenslee en twee Friezen naar het bos gebracht. Hij ment al zeventig jaar en neemt nog steeds deel aan samengestelde menwedstrijden. We hadden een thermoskan glühwein meegenomen want ‘vier het leven, het duurt maar even’ is ons motto” (Emmy Bakker)

“Mijn pony en ik hebben voor het eerste skijöring geoefend. Na even oefenen kon ik het met één hand en de Groningse vlag in de andere hand!” (Astrid Ufkes)

“We hebben flink sneeuwplezier gehad. Zodra het sneeuwt komt het kind in mij naar boven en gaan we sleeën met alle betuigde shetlandpony’s” (Ciska van der Putten)

Eén filmpje was slim bedacht: geen pony in de sneeuw voor de slee, maar op muziek uit ‘Frozen’ keek hij, rondspringend in de paddock vooral uit naar het outdoorseizoen dat over zes weken van start gaat.

De winnaars!

De uiterst deskundige jury was eensgezind over de verdeling van de ereplaatsen:

1e plaats: Marleen Bak (zij wint een paar menhandschoenen van Hirzl Gripp Compression)

2e plaats: Albert Hooijer (prijs: Borstel Le Mieux LMX Heritage Soft Finishing Brush)

3e plaats: Rene Trooster (prijs: Glansspray, Sectolin Equishine)

We willen iedereen bedanken voor alle mooie filmpjes en HVP Mensport voor het beschikbaar stellen van de prijzen. We zien dat jullie genoten hebben van de sneeuwpret! De sneeuw smelt nu als sneeuw voor de zon, dus nog even en we kunnen ons voorbereiden op het nieuwe outdoorseizoen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.