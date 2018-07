Winterswijk: Patrick Wormgoor en Soef leiden drie competities

De dressuur competitie kent een nieuwe leider, namelijk Linda Voskamp met de Welsh Mountain pony Twickel’s Jolie. Ze leidt zowel de strijd om de Achterhoek dressuurbokaal (startpashouders) als de Clip And Shine dressuurcompetitie (startpas en hobby).

Patrick Wormgoor

Winterswijk

Uiteraard werd er in Winterswijk ook gestreden om de dagprijzen. In ring 1 werd er zeven keer boven de 200 punten gescoord. Linda Voskamp en Twickel’s Jolie behaalden het hoogste aantal van 232,5 punten en wonnen de klasse L enkelspan pony.

De klasse L enkelspan paard kwam op naam van Carina Jansen die met High Five 228 punten liet noteren. Voor Hans Ouwersloot en Coco, die 220 punten behaalden in de ZZ proef, was er een overwinning in de klasse Z/ZZ enkelspan paard. Tweede werd hier André Meulenkamp met Dazzler wiens Z-proef gewaardeerd werd met 204 punten.

Cindy ten Broeke won met Heraut de klasse B enkelspan paard met 219,5 punten en Iris te Ronde stuurde haar vosbonte Shetlanders Choco en Gijs naar de zege in de klasse B tweespannen door 202,5 punten te scoren.

In ring 2 behaalden twee combinaties meer dan 200 punten. Cindy ten Broeke kreeg de meeste punten, namelijk 221,5, echter zij nam hors concours deel aan deze proef. Carina Jansen en High Five wonnen ook deze proef en wel met 200,5 punt.

Vaardigheid

Elf combinaties hielden de lei schoon in het basisparcours van de vaardigheid. Zeven van hen waren ook in de barrage foutloos. Patrick Wormgoor en Soef waren hiervan de snelsten en wonnen daarmee de klasse L enkelspan pony. Andere winnaars met een foutloze barrage waren Theo Viets (tandem), Natasja Verheul (2x), André Meulenkam, Hans Ouwersloot en Liza Aarnink.

Bekijk hier de uitslagen van DV Winterswijk

Bekijk hier de tussenstanden van de Achterhoek Bokaal Mencompetitie

Bron: Regio Mennen Achterhoek / Menvereniging Winterswijk