WK enkelspannen en EK jeugdmennen 2020 in Frankrijk

Het WK enkelspannen wordt van 21 tot en met 29 oktober 2020 georganiseerd in Pau, dat in 2013 gastheer was van het WK ponymennen. Het Europees kampioenschap voor de kinderen, junioren en Young Drivers wordt in 2020 georganiseerd in Lamotte-Beuvron, thuishaven van de Franse hippische sportfederatie. De datum is nog niet bekend.

De FEI kende tevens de Wereldbekerfinale 2019 toe aan Bordeaux in Frankrijk van 7 tot en met 10 februari 2019.

Het WK voor jonge menpaarden vindt evenals de alle voorgaande jaren plaats in het Hongaarse Mezöhegyes van 10 tot en met 13 september 2020.