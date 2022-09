WK enkelspannen Le Pin au Haras: alle paarden goedgekeurd

De keuring verliep vlot en alle paarden oogden fit. Voor de Finse Leena Kalalahti werd het even spannend toe haar paard Judym naar de holding box werd verwezen. Bij de herkeuring klonk het verlossende ‘accepted’. Alle deelnemende paarden en de reservepaarden zijn ‘fit to compete’ bevonden.

Om 17.00 uur vandaag is de openingsceremonie en vanavond is ook de traditionele landenavond. De loting voor de dressuur heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle deelnemers mogen vanmiddag op afgesproken tijden enkele minuten met hun aanspanning in de wedstrijdring rijden om de paarden te laten wennen. De Britse Lucy Mc Gill zal morgen om 9.00 uur als eerste de fraai gelegen piste betreden.

