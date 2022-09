WK enkelspannen Le Pin au Haras: de kop is eraf

Alexander Bösch staat na de eerste dressuurdag aan de leiding

De regerend Oostenrijks kampioen reed een goede proef met zijn paard Finesse. Waren er bij sommige proeven wat verschillen in de punten waardering van de 5 juryleden, bij Bösch lagen de scores dicht bij elkaar. Zijn degelijke optreden was een genoegen om naar te kijken, waarbij zijn paard in een constante aanleuning liep. De Française Claire Lefort scoorde vandaag het tweede resultaat met 52,84. De elegante combinatie toonde een mooie, vlotte proef en maakte geen grote fouten.

Terug van weggeweest

Drie Nederlandse rijders kwamen vandaag in actie. Dirk van Beckhoven maakte als eerste van hen zijn opwachting en moest al vroeg van start. Hij stuurde zijn 10-jarige Havilina vakkundig rond. In het eerste uitstrekken had hij even een galopsprongetje, het achterwaarts was wat scheef en het paard viel in één van de galopreprises even uit de galop. De proef werd beloond met 66,69 (op dit moment 20e). “Mijn paard was super en voor het eerst fijn ontspannen in de ring. Die foutjes heb ik zelf veroorzaakt. Ik begon zelf teveel te jagen. We hebben de voorbereiding iets veranderd en dat werkte. Ik ben heel tevreden. Het is pas haar 6e wedstrijd, dus ik moet het doen met wat ik heb,” evalueert hij. Zijn KWPN-merrie is tuigpaard gefokt met een scheutje Gelders bloed (Waldemar x Sander). Dirk kreeg de merrie als 2 ½ jarige op stal en leidde haar zelf op. De wedstrijd in Haras du Pin is voor Dirk bekend terrein. Zijn laatste wedstrijd met zijn succespony Frits (waarmee hij in 2005 in Catton Hall WK-zilver won) was in 2006 op deze locatie. Daarom is het voor hem bijzonder om hier nu weer te zijn. Op WK-deelname dit jaar had hij niet gerekend. “Ad (Aarts, red.) belde me op en vroeg ‘Wil je mee naar het WK, of is het nog te vroeg?’ Ik dacht ‘ik ga het gewoon doen’. Ik heb dus geen verwachtingen en we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En ik moet er zelf ook weer in komen. De marathon is pittig genoeg en kost veel kracht. Voor mij als menner is het echt opletten geblazen want het is veel stuurwerk.”

Frank van der Doelen staat knap 7e

Onervaren

Ook het paard van Frank van der Doelen, de 8-jarige vos Iverno, is niet zo ervaren. Het beeld was mooi en fris, maar evenals Dirk kampte Frank met wat foutjes. “Ik heb gereden voor wat ik waard ben”, reageert hij. “Op dit niveau is het denk ik pas de 4e of 5e wedstrijd voor mijn paard. Ik moet het hiermee gewoon doen. Het ging zeker niet verkeerd. De bodem was wat zwaar en Iverno is gewoon nog niet bevestigd, waardoor ik een paar kleinigheidjes had.” Frank staat na de eerste dag op een knappe 7e plaats met een score van 60,03.

Voor Rudolf Pestman verliep het uitbrengen van de onervaren Lord Latimer (van Gerard Leijten en Valerie Deweer) minder fortuinlijk. Het werd ‘overleven’ in de proef en de score van 80,81 brengt hem op de laatste plaats. Iets wat we niet van de regerend Nederlands kampioen gewend zijn. Morgen komen de overige deelnemers aan start in de dressuur. Voor de thuisblijvers is de wedstrijd te volgen via de livestream.

Toch van de partij

Onder de Nederlandse deelnemers op dit WK ontbreekt Piet de Ronde op de startlijst. Bij de medische keuring die de rijders kort van tevoren moeten ondergaan, werd bij Piet een hartruis geconstateerd. De sportarts van NOC/NSF adviseerde hem om niet te gaan. En uit nader onderzoek bleek dat Piet een hartafwijking heeft. “Ik heb eerder niks gemerkt”, vertelt hij. “Mijn paard was er 100% klaar voor en in topvorm. Ik moet nu eerst zien dat ik zelf weer gezond word en dan hopen we over 2 jaar alsnog mee te kunnen doen.” Piet is in Haras aanwezig en verblijft met zijn partner en dochter in het Nederlandse rijderskamp. “Vrijdagavond hebben we besloten om te gaan. Als ik thuis blijf, ben ik er toch mee bezig. Dan ben ik er liever bij op de wedstrijd. Ik ben heel goed opgenomen in de groep en ze stonden er op dat we met de Nederlandse delegatie meeliepen in de openingsceremonie. Dat doet me echt goed.”

De Nederlanders in de openingsceremonie

