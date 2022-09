WK enkelspannen Le Pin au Haras: Marion Vignaud wint ook de marathon en Eline Houterman verrast

Topfavoriet Marion Vignaud was een klasse apart in de marathon. Met veel controle knalde ze razendsnel door de hindernissen. Alleen in hindernis 7 reed ze een extra volte. Maar zo had iedereen wel wat. Ook Saskia Siebers had een hapering, dat gebeurde in hindernis 5 en dat kostte haar ongeveer 5 seconden. “Ik dacht wel nu moet ik opletten”, vertelt ze. “Axel was even beledigd door die hapering en ik moest echt in de linkerwendingen goed oppassen. Verder ging hij heel fijn, hij was als vanouds. De hindernissen zaten er goed in, maar ik moet wel bekennen dat er nu een last van me af valt.” Saskia hield goed aansluiting, reed stijlvol en snel en is door haar 6e plek in de marathon geklommen naar de 2e plaats in de tussenstand.

Marion Vignaud vergrootte haar voorsprong

Balletje is net teveel

De grote verrassing van de dag was Eline Houterman. Ze had zich voorgenomen om voluit te gaan en wist een aantal hindernistijden van koploper Marion Vignaud te verbeteren. Een afgeworpen balletje in hindernis 5 maakte dat de overwinning in de marathon haar net ontging. Maar met haar tweede plek is ze meer dan tevreden. “Die bal hoort bij het spelletje”, is ze realistisch. “Ik wist dat Flow het kon en het is gewoon gaaf dat het er precies nu uitkomt. Het gevoel was vanaf hindernis 1 gelijk goed, want het stuur van mijn paard was goed en hij werkte goed mee. Ik had alleen geen idee of ik snel was, want er waren geen scoreborden. Onderweg liet Ad me weten dat ik een seconde voor lag op Vignaud.” Eline eindigde vandaag dus als 2e in de marathon en zorgde daarmee – samen met Saskia Siebers- dat het Nederlandse team nog steeds tweede staat. “Wat Flow morgen gaat doen weet ik echt niet, maar ik heb in ieder geval mijn bijdrage geleverd in de onderdelen waarvoor ik mee was,” besluit Eline. Door haar goede marathon staat Eline nu 7e in het tussenklassement. Bondscoach Ad Aarts: “Ik ben heel tevreden. Voor het resultaat in de dressuur had ik vooraf getekend en Eline heeft me positief verrast.”

Eline Houterman miste nipt de overwinning in de marathon en werd knap tweede

Pech en geluk

Kelly Houtappels (CAN) reed ook een uitstekende marathon, maar kwam niet aan de snelheden die Vignaud behaalde. In het klassement is ze een plekje gezakt naar de 3e plaats. De Belgische Laure Philippot reed ook snel en vloeiend door de hindernissen en kon zo haar 4e plaats vasthouden. Pech was er ook voor een aantal deelnemers, in totaal waren er 4 uitsluitingen, waarvan 2 gekantelde rijtuigen en 2 door een niet herstelde parcoursfout. Eén van de pechvogels was Dirk van Beckhoven die al vroeg startte en na de F-poort in hindernis 2 omsloeg.

Marion Vignaud heeft haar voorsprong vergroot en staat bijna 8 punten voor. “Ik zal haar nog wel laten weten dat ik er alles aan zal doen om de druk morgen op te voeren”, zegt titelverdedigster Saskia Siebers strijdvaardig. Het belooft morgen opnieuw een spannende wedstrijddag te worden.

