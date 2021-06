WK jonge menpaarden 2021 verhuisd naar Szilvásvárad

Het WK jonge menpaarden werd in 2015 geïntroduceerd en vond sindsdien onafgebroken plaats in Mezöhegyes. In 2020 kon het WK door corona niet worden georganiseerd. Szilvásvárad neemt dit jaar de honneurs waar voor Mezöhegyes.

Het WK is opengesteld voor vijf-, zes-en zevenjarige paarden.

Klik hier voor meer informatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.