WK jonge menpaarden 2022 naar Szilvásvárad

Afgelopen oktober mocht Szilvásvárad een recordaantal deelnemers ontvangen op de zesde editie van het WK voor jonge menpaarden. Maar liefst 51 paarden uit 9 landen namen deel aan dit steeds populairder wordende evenement.

Szilvásvárad is verguld met de toekenning door de FEI, waarvoor zij overigens de enige kandidaat waren. In 2024 is Szilvásvárad na 40 jaar opnieuw gastheer van het WK vierspannen. In 1984 legden de Hongaarse menners in Szilvásvárad beslag op individueel goud, zilver en brons én zij wonnen teamgoud.

Het WK jonge menpaarden wordt gehouden van 25-28 augustus 2022.

