WK Jonge Menpaarden dit jaar in Kisbér-Ászár

Het was voor Kisbér niet makkelijk om met een geschikte datum te komen. In augustus is ook de internationale wedstrijd in München, waar veel enkelspan paard menners zullen zijn omdat daar volgend jaar het WK enkelspannen is. Het WK Jonge Menpaarden staat dus in de kalender van 8 tot en met 10 augustus, een week later is het WK tweespannen Beekbergen al.

