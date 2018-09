WK Kronenberg 2018: Medailleregen voor Nederlandse Paramenners

Niemand slaagde erin om een foutloos parcours te rijden. De wedstrijd begon met Grade 1. Martje Witvoet reed na haar overwinning in de marathon opnieuw sterk. Met 9,86 als eindresultaat in de vaardigheid verzekerde zij zich van de bronzen medaille en maakte zo een onvergetelijk WK-debuut. Jacques Poppen reed vlot, tikte één balletje van de kegels en sleepte zijn derde wereldtitel binnen. ‘Deze is voor mij extra zoet omdat het nu eindelijk is gelukt op een WK in eigen land,’ straalt de dolgelukkige wereldkampioen. ‘Voor dit paard is het pas de zevende wedstrijd die ze loopt en ik ben haar zo dankbaar dat ze dit voor me doet. En ik ben ook veel dank verschuldigd aan mijn hele team en sponsors. Het is hier echt een prachtig evenement geweest. Alles kwam bijeen met de samensmelting van paramennen en enkelspanmennen.’

Jacques Poppen

In Grade 2 hield Aad van Marwijk de schade in de vaardigheid beperkt tot 13,98 en won individueel brons. Francisca den Elzen had haar handen vol aan Albrechtshoeve’s Lars. ‘Hij was erg kijkerig en vond de hekken naast de startlijn best eng,’ vertelt ze. Den Elzen loste het uitstekend op en gaandeweg kwam er meer ontspanning in. Slechts één balletje rolde omlaag en zo prolongeerde ze haar titel, echter met een andere pony.

Podium Grade 2

De mooie resultaten van Van den Elzen en Poppen maakten dat de gouden teammedaille voor Nederland ook werd gewonnen. Bondscoach Ad Aarts spreekt over een droomscenario. ‘Onze paramenners hadden alles onder controle en over de gehele linie liep het zoals het moet. Het meest trots ben ik op de twee winnende dressuurproeven en de mooie rijstijl die we hebben laten zien.’

Het WK zorgde ook voor integratie van de parasport in de hippische wereld. Paramenners en enkelspanmenners werkten samen en beleefden samen een mooi WK. Tijdens het WK in Kronenberg werden er teams gevormd door een enkelspanrijder en een paramenner uit hetzelfde land. Het team dat na drie onderdelen de minste strafpunten verzamelde won de prinses Haya Hand-in-Hand Trophy. Deze prijs werd gewonnen door Saskia Siebers en Francisca den Elzen.