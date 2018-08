WK Kronenberg 2018: Oostenrijk na dressuur aan de leiding

De eerste menner die vandaag onder de vijftig strafpunten reed was de Fransman Renauld Vinck. Hij kwam aan start met zijn tweede paard Lanzaro nadat zijn eerste keus Don Camillo woensdag niet door de vetcheck kwam. Lanzaro liep lichtvoetig en gedragen en Vinck reed met hem een hele goede proef die 47,58 strafpunten opleverde. Daarmee bleef hij geruime tijd aan de leiding.

Aan het einde van de middag werd het steeds spannender. Bartolomiej Kwiatek presenteerde de donkerbruine Sonet uitstekend en reed een zeer constante proef die met 49,45 strafpunten werd beloond. Direct daarna werd de elegante Galen V voorgesteld door de Laure Philippot. Op een klein foutje in de galop na reed de Belgische een mooie proef waarvoor ze 48,06 strafpunten kreeg.

De Nederlandse supporters zaten op het puntje van hun stoel toen Saskia Siebers de ring betrad. Axel liet zich op zijn best zien en Siebers reed een mooie en degelijke proef, score: 47,63 strafpunten.

Saskia Siebers reed Axel naar de derde plaats in dressuur

De Oostenrijker Rudolf Pirhofer deed als twee na laatste starter een duit in het zakje. Zijn schimmel Bambucca liep een goede proef. De aanleuning was niet zo stil als die van Lanzaro en Axel, maar over de benen liet hij veel zien. Dat maakte dat hij net een puntje meer kreeg dan Renauld Vinck. Met 46,73 won Pirhofer het dressuuronderdeel van dit WK. Hij bracht daarmee gelijk het Oostenrijkse team aan de leiding, want teamgenoot Marisa Rössler had gisteren al 50,57 gescoord.

Renauld Vinck staat nu dus tweede en Saskia Siebers staat na dressuur op de derde plek. In het landenklassement staat Nederland tweede.

Morgen staat de marathon op het programma met acht technische hindernissen voor de enkelspanmenners en zes hindernissen voor de Paramenners .Om 8.30 uur start de eerste aanspanning in het A-traject.

Rudolf Pirhofer won de dressuur en bracht ook zijn team aan de leiding