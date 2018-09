WK Kronenberg 2018: Titel voor Kwiatek, zilver voor Siebers

Frank van der Doelen stond vijfde en reed foutloos. Daarna volgde Marion Vignaud voor Frankrijk. Haar voorsprong op Van der Doelen was slechts 0,01 strafpunt. Haar paard Winston had er zin in en liep moeiteloos binnen de tijd een foutloos parcours. Dat bracht haar de bronzen medaille. Na Vignaud was het de beurt aan marathonwinnaar Jean Michel Olive. Hij reed er twee balletjes af en zakte naar de achtste plek.

Saskia Siebers stond tweede. Ze stuurde Axel zeer gecontroleerd rond en nam geen onnodige risico’s. ‘Heel even was ik poort 17 kwijt,’ vertelt ze. Maar alle ballen bleven liggen en alleen 0,41 strafpunt voor tijd kwam bij haar resultaat. Daarmee was het zilver veilig gesteld. Laatste starter Bartolomiej Kwiatek (Polen) kon zich geen bal permitteren. Hij reed zeer geconcentreerd een strak foutloos rondje en pakte het goud.

Voor Kwiatek ging een lang gekoesterde wens in vervulling. ‘Ik ben zo blij, ik heb er geen woorden voor,’ straalt hij. ‘Ik ben ongelooflijk trots op mijn team en op mijn zus. Zij is een geweldige coach en heeft me hier zo goed geholpen. Mijn parcours liep heel fijn. Sonet was niet afgeleid en ik had 100 % controle. Mijn voorbereiding heb ik net zo gedaan als anders. We trainen veel vaardigheid, dus het moet geen enkel probleem zijn. Maar in 2012 stond ik er net zo voor en toen ging het mis. Ik heb mijn best gedaan om me helemaal op het rijden te concentreren en dat is gelukt! Het publiek hier was geweldig. Ik snap dat ze graag wilden dat Saskia zou winnen, maar ze waren stil toen ik moest rijden en gaven me een daverend applaus toen ik won. Wij rijden graag wedstrijden in Nederland. En dit WK was een geweldige wedstrijd.’

Saskia Siebers is blij met haar zilveren medaille. ‘Mijn doel was een plek in de top tien en ik heb nu gewoon een medaille,’ straalt ze. ‘De vorige keer was het brons, nu zilver en dan ook nog eens een gouden teammedaille, heel gaaf! Op een WK moet alles kloppen en ik ben heel tevreden hoe het is gegaan. Ik heb gedaan wat mogelijk was, geen steken laten vallen en Axel deed alles uit het boekje. Vooral in de marathon was hij zo fijn te rijden. We hebben eruit gehaald wat erin zit en ik ben heel blij met deze zilveren medaille. En het was ook leuk dat de grooms ook op het podium mochten. De Fransen begonnen ermee en ik was blij dat John (Siebers’partner en groom,red.) nu ook op het podium mocht.’