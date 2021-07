WK Limburg 2021 mikt op recordaantal deelnemers

Het FEI vraagprogramma is onlangs goedgekeurd waarin de organisatie heeft aangegeven tussen de zeven en negen deelnemers per land te kunnen accepteren. Vorig jaar is er een nieuwe FEI-regel ingegaan waarbij het aantal deelnemers uit eigen land en uit het buitenland gelijk zijn getrokken. Tijdens de laatste editie in Drebkau 2019 kwamen er 82 deelnemers uit 24 landen aan de start.

“We zijn er volledig op ingericht om rond de 90 tweespanrijders te kunnen ontvangen,” licht Limburg 2021-voorzitter Nico Rijnbende toe. “Uiteraard moeten we eerst kijken hoeveel landen zich melden voor deelname en op basis daarvan kunnen we bepalen hoeveel rijders we definitief per land kunnen toelaten. Maar wij willen zo veel mogelijk tweespanrijders de gelegenheid geven te starten op dit prachtige WK. Met name voor de Nederlandse menners is dit een unieke kans om voor het eerst in de geschiedenis op eigen bodem te excelleren.”

Jurycorps

Het jurycorps op het WK bestaat uit een internationaal panel van zeer hoog niveau, geleid door voorzitter Anne Marie Turbé uit Frankrijk. Het corps wordt gecompleteerd met Andrew Counsell (Groot-Brittannië), Pia Skar (Denemarken), Barry Capstick (Ierland) en Jan-Erik Pålsson (Zweden). De zeer ervaren WK-parcoursbouwer Jeroen Houterman uit het nabijgelegen Meterik is verantwoordelijk voor de parcoursbouw.

Programma

De wedstrijd begint op woensdag 8 september met de veterinaire keuring van de paarden, gevolgd door de dressuur op donderdag 9 en vrijdag 10 september. Op zaterdag 11 september is de spectaculaire marathon en op zondag 12 september weten we na de spannende vaardigheid wie de individuele-en teammedailles in ontvangst mogen nemen.

Naast de sport is er voor ieder wat wils. Zo is er een basisscholenprogramma, een seniorendag, een Businessdag, Bixie wedstrijden en het gezellige Liefde Emotie Food Festival.

De voorverkoop is inmiddels gestart! Kijk voor meer informatie en om kaarten te bestellen op www.limburg2021.nl.