WK ponymennen Kisbér-Ászár zoekt ervaren vrijwilligers

Schrijvers & computerbedieners tijdens de dressuur

Bij elk jurylid (5) komt iemand die schrijft en een persoon die de punten in de computer invoert voor de live scoring.

(Hoofd) hindernisrechters & computerbedieners tijdens de marathon

Voor iedere hindernis (8) is de organisatie op zoek naar ervaren (hoofd) hindernisrechters en 1 persoon per hindernis die de computer bedient voor de live scoring.

Ook voor de functie van starter/finisher in de marathon en meters in de vaardigheid verwelkomt de organisatie graag ervaren personen.

De organisatie biedt je gedurende de wedstrijdweek een kosteloze kampeerplaats aan op de fancamping (op het wedstrijdterrein), uiteraard gratis toegang en lunch en diner op de dagen dat je meehelpt.

Voor de schrijvers en starters/finishers is goede kennis van de Engelse taal een must. Voor de overige functies volstaat basiskennis van Engels of Duits.

Het voorlopige programma is als volgt:

Zondag 22 september: aankomst deelnemers

Maandag 23 september: aankomst deelnemers

Dinsdag 24 september: veterinaire keuring

Woensdag 25 september: dressuur

Donderdag 26 september: dressuur

Vrijdag 27 september: dressuur

Zaterdag 28 september: marathon

Zondag 29 september: vaardigheid

Heb je ook zin om mee te helpen tijdens de voorbereidingen met het klaarmaken van het wedstrijdterrein? Heel graag! Neem voor meer informatie en om je aan te melden contact op met Cindy Timmer (wedstrijdsecretariaat) of met Vilmos Jámbor (organisator).