WK ponymennen Le Pin au Haras: Brent Janssen beste Nederlander bij de enkelspandressuur

Niemand reed onder de 50 strafpunten. De hoogste score werd behaald door Cédric Scherrer (SUI) en Lise Halkjaer (DEN) die beiden 52,38 strafpunten bij elkaar reden en ex aequo op de eerste plaats staan. Brent Janssen staat op een mooie achtste plek met 56,34. Brent had zijn topper Regina’s Hielke er fijn aan staan met een mooie vriendelijke aanleuning. Zijn beste wedstrijdonderdelen moeten nog komen. Milou Huisman scoorde 59,64 en staat 16e. De onderlinge verschillen zijn klein en beide teamleden hopen te gaan scoren in de marathon. Individueel deelnemer Marlous van ’t Veld behaalde een keurige 10e plek in het eerste onderdeel met 56,99. Morgen zijn de tweespannen aan de beurt voor hun dressuurproef.

Klik hier voor de uitslagen en startlijsten

Team NL tijdens de openingsceremonie

