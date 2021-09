WK ponymennen Le Pin au Haras: Goed begin voor Rodinde Rutjens

Lange tijd stond Rodinde aan de leiding vandaag, maar ze werd toch nog ingehaald door de Duitser René Jeurink. Maar het verschil in punten is een fractie: 0,4. Rodinde scoorde mooie punten bij vier van de vijf juryleden. Alleen mevrouw Mihok had een aanzienlijk lagere waardering over voor Rodinde’s proef, wat haar totaalscore bracht op 47,71. Melanie van de Bunt kon net niet onder de 50 puntengrens blijven. Vanwege de eerdere ervaringen met de zware zandbodem koos zij ervoor om marathonpony Zuidhoeve’s Henzel (alias Herbie) in te zetten in de dressuur. Een keus waarmee ze al vooraf rekening had gehouden, want op de Hippiade had hij zijn dressuurkunsten al vertoond. Ze staat nu keurig op een vijfde plaats. Ook WK debutante Anneke Cremers deed goede zaken. Haar 52,91 strafpunten zijn goed voor de tiende plaats en Cas Hendriks staat ook nog in het ‘eerste rijtje’ op plaats 12. De onderlinge verschillen zijn klein, dus er zal de komende dagen zeker het nodige veranderen in de plaatsingen.

Morgen rijden de vierspannen dressuur en daarna kan ook de tussenstand voor het landenklassement worden opgemaakt.

Klik hier voor alle uitslagen

Rodinde in actie tijdens de wedstrijd die in juli werd gehouden op de WK locatie

