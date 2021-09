WK Tweespannen Kronenberg: Martin Hölle op de eerste dag al aan de leiding

De vijf juryleden waren behoorlijk eensgezind in de punten, waardoor er gelukkig geen grote onderlinge verschillen in de beoordelingen waren. Ook over wie vandaag de beste was waren ze bijna unaniem: regerend wereldkampioen Martin Hölle (Hongarije) werd door vier juryleden op de eerste plaats gezet.

Martin Hölle

Klasse apart

Hölle stelde zijn cracks Eppie en Dior weer mooi voor. De zwarte Dior was af en toe niet helemaal bij de les. In het uitstrekken richting P was er aan het einde van de diagonaal een kleine storing doordat hij daar even keek naar de zijkant. Overigens waren er meer paarden die op dat punt wat kijkerig waren. Ook het achterwaarts en de stapreprise gingen niet perfect, maar de piepkleine probleempjes werden zeer vakkundig door Hölle opgelost. Zijn span is spectaculair in het lopen en blijft een klasse apart. Met 38,99 strafpunten bleef hij als enige onder de 40 puntengrens.

Top 4 onder 50 strafpunten

En er waren nog meer mooie proeven vandaag. De Fransman Grimonprez liet zijn span swingen door de baan. Ze liepen zeer lichtvoetig door de oefeningen en vormden een mooi blok. Grimonprez was bij het afgroeten zichtbaar blij met de verrichtingen. Hij staat nu tweede en werd beloond met 43,92. De Hongaar Kristof Osztertag staat derde met 45,71. Zijn goed lopende paarden vormden een mooi blok. De Duitser Marco Freund scoorde ook onder de 50 strafpunten (49,24) en boekte daarmee het vierde resultaat van vandaag. Zijn span liep lichtvoetig en met veel afdruk. Zijn stapreprise miste wat ruimte.

Theo Timmerman

De Nederlanders

Carlo Vermeulen, voor wie de wedstrijd het dichtst bij huis is, moest vanochtend al vroeg van start. Zijn paarden waren erg kijkerig in de entourage van de hoofdring en daardoor zat er voor hem geen topscore in. Zijn favoriete wedstrijdonderdelen moeten nog komen, want zijn specialiteit zijn de marathon en de vaardigheid. Ook Raymond Letteboer is sterker in de marathon dan in dressuur, maar hij reed voor wat hij waard was. Letteboer maakte geen fouten, werkte de proef netjes af en reed naar een keurig resultaat van 54,37. Het beste Nederlandse dressuurresultaat was vandaag voor Theo Timmerman. Zijn span kan apart lopen en hij stelde ze goed voor. Met 53,64 staat hij nu op plaats 6, net voor Letteboer. Ook Henk Garrits kwam in actie. Zijn vossen lieten mooie momenten zien en scoorden 59,03 (15e). Morgen komen de overige Nederlanders in actie met onder andere teamleden Stan van Eijk en Antonie ter Harmsel. Het is weer een vol programma en morgenavond zullen we weten hoe het individuele- en het landenklassement er na de dressuur voor staan.

Klik hier voor de uitslagen en startlijsten

Klik hier voor de foto’s

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.