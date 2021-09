WK tweespannen Kronenberg: Succes en teleurstelling op spannende slotdag

Het lukte niemand om foutloos en binnen de tijd te rijden. De Hongaar Gyorgy Fekete won het slotonderdeel. Hij reed heel efficiënt en had veel geluk op de poorten 5 C en D die hij bijna schampte. Dank zij het betere ‘goochelwerk’ slaagde hij erin om alle ballen te laten liggen. Hij kreeg slechts 0,92 strafpunten voor het overschrijden van de tijd. Dit mooie resultaat telde ook mee voor het Hongaarse team dat na de marathon aan de leiding ging in het landenklassement.

Binnen de tijd

De Hongaren zijn over het algemeen sterk in de vaardigheid. Dat bleek in deze wedstrijd maar weer eens, want Fekete’s landgenoot Tibor Nagy (niet rijdend voor het team) werd tweede met ook alleen maar tijdfouten. Stan van Eijk zag het gisteren nog niet zo zitten met de vaardigheid. Hij moest het vandaag opnieuw doen zonder Zorac. De kleine fanatieke Jones moest samenwerken met dressuurpaard Deniro. Maar Stan had alle moeilijke lijnen vooraf goed bekeken en leverde een ongekende prestatie. Hij reed op het scherpst van de snede. In alle lastige wendingen draaide hij zo kort mogelijk en bewees hij dat het wel degelijk mogelijk was om binnen de tijd te rijden. Hij had zelfs 5 seconden over! Alleen op poortje 4 viel een bal en dat bracht zijn totaal op 3 strafpunten. Hij werd 3e in de vaardigheid en eindigde zo individueel op de zesde plaats. “Jammer van dat balletje,” zegt hij. “Ik ben blij met dit resultaat. Natuurlijk had ik gehoopt dat het allemaal anders was gegaan, maar het is goed zo.”

Theo Timmerman

Toch een teammedaille

De Nederlanders waren goed op dreef in het lastige parcours. Teamrijder Antonie ter Harmsel tikte er op poort 17 een bal af en was een fractie te laat binnen. Zijn resultaat en dat van Stan maakten dat Nederland toch het podium bereikte. Voor de Duitse menners was het een kwestie van ‘overleven’ in het parcours. De paarden van Marco Freund waren totaal niet voorwaarts en het was een wonder dat alle ballen bleven liggen. Door het gebrek aan drang naar voren kwam hij veel te laat binnen en kreeg 8,48 strafpunten. Anna Sandmann had minder moeite, liet ook alles liggen en kreeg 5,44 voor tijd. Daarmee steeg ze in het klassement en won brons. Dat ging ten koste van haar landgenoot Sandro Koalic. Na dressuur en marathon stond Koalic op zilver, maar in de vaardigheidsproef maakte hij fout op fout waardoor hij met 15 strafpunten finishte. Hij viel daardoor van het podium en werd vierde. Schrale troost was de zilveren teammedaille voor het Duitse team waar hij ook deel van uitmaakte.

En dat is drie

Franck Grimonprez had zijn paarden er opnieuw fijn aan staan. Met 4,85 (1 bal en een beetje tijd) slaagde de Fransman er in om een plek te stijgen en was dolgelukkig met zijn zilveren medaille.

Laatste starter Martin Hölle had een royale voorsprong. Hij leek af te stevenen op een foutloze rit, maar op poort 19 rolde een bal. Vervolgens kwam hij ongelukkig voor poort 20, waardoor die flink werd geraakt en hij haalde de tijd niet helemaal. Maar die fouten kon hij zich gemakkelijk permitteren. De ontlading was groot zijn 3e wereldtitel is binnen! Blijdschap en opluchting bij de wereldkampioen: “Het vergde al mijn concentratie, maar het is gelukt. Het is ongelooflijk voor de derde keer op rij. Mijn paarden hebben het gedaan, zij zijn echt de beste paarden ter wereld. Ik ben ze zo dankbaar. En ik ben heel blij dat we met het team ook weer wereldkampioen zijn.”

Ontlading bij Martin Hölle

Prima Nederlandse prestaties

Van de Nederlandse menners eindigden er maar liefst 3 in de top 10 van de eindklassering. Theo Timmerman werd 5e. Met alleen 6,73 aan tijdfouten kwam hij met zijn jonge span sterk voor de dag in de vaardigheid. Naast de mooie 6e plaats van Stan van Eijk werd Antonie ter Harmsel 7e. Een prachtig resultaat voor het Nederlandse mennen.

Tevreden organisatie

Met mooie resultaten en de geweldige organisatie staat de Nederlandse mensport goed op de kaart. Voorzitter Nico Rijnbende kijkt terug op een prachtig evenement. “Voor mij is dit WK en alles er omheen in één woord fantastisch. Alle dagen hebben we hier enthousiaste mensen gezien. De wisselwerking tussen de sport en het publiek is geweldig om te beleven.” De voorzitter is dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers en de ondersteuning door de sponsoren en verschillende instanties uit de regio. Dit wereldkampioenschap smaakt voor hem naar meer. Rijnbende: “Wat ik nog heel graag zou willen in de toekomst is een WK voor de vierspannen, met gelijktijdig eventing en springwedstrijden. Dat kan op deze locatie.”

Het podium van het landenklassement

