WK vierspannen Pratoni 2022 zoekt vrijwilligers

De organisatie is op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende functies, van sport gerelateerde taken tot logistiek, van hospitality tot marketing, er zijn vele functies beschikbaar waarbij niemand uitgesloten wordt.

Om in aanmerking te komen moet je in elk geval op 1 september 2022 18 jaar of ouder zijn. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, ervaringen uit het verleden in de hippische wereld en paardensportevenementen, en de behoeften van de organisatie.

Je krijgt tijdig te horen of je aanvraag is gehonoreerd zodat je je reis naar Pratoni kunt organiseren. De organisatie kan accommodatie en maaltijden aanbieden, de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier: https://pratoni2022.it/en/volunteers

Hopelijk tot ziens in Pratoni!

