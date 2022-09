WK vierspannen Pratoni Del Vivaro: Goud voor oranje en 6e titel voor Boyd Exell

Het parcours kende veel lastige wendingen en combinaties. Bovendien nam in de loop van de middag de hoeveelheid regen toe, maar de bodem hield zich goed. Waar de paarden te enthousiast werden, hadden sommige rijders hun handen vol om ze goed voor de juiste poort te krijgen. Naast de moeilijkheidsgraad was de toegestane tijd ook lastig te halen, maar het kon wel! Dat bewees Bram Chardon.

Podium landenteams v.l.n.r: Duitsland (zilver), Nederland (goud), België (brons)

Druk opgevoerd

In een hoog tempo stuurde Bram zijn span vlekkeloos door het parcours. Het zag er zo gemakkelijk uit toen hij rondging. En de ontlading was groot toen hij over de finish kwam, want de druk op concurrent Duitsland werd hiermee flink opgevoerd. Mareike Harm (Duitsland) reed vloeiend, maar in een te laag tempo en noteerde 4,89 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Na zijn geweldige marathon was Koos de Ronde iets minder fortuinlijk in de vaardigheid en tikte er 3 balletjes af, waarvan 2 pas aan het einde van het parcours. IJsbrand Chardon reed net zo aanvallend als zijn zoon en liet alles liggen. Alleen 2,35 strafpunten voor tijdsoverschrijding kwamen op zijn conto en daarmee was het goud voor Nederland zeker en hij verzekerde zichzelf van een individuele medaille. Eén na laatste starter Michael Brauchle kon zich nauwelijks iets permitteren om zilver te winnen en dat mislukte. Hij tikte op poort 16 een bal af en kwam te laat binnen. Zijn 7,71 was genoeg om toch met een bronzen medaille naar huis te gaan en IJsbrand klom naar zilver.

Unieke prestatie

Boyd Exell had wat marge, maar het was gebleken dat het niet simpel was om de schade in het parcours beperkt te houden. Uiterst geconcentreerd reed hij binnen. In het parcours klopte alles waarbij hij op één poortje nog veel geluk had. Met 5,92 strafpunten voor tijd sleepte hij zijn 6e wereldtitel binnen. Direct na afloop voelt het voor de wereldkampioen allemaal nog een beetje onwerkelijk. “Het was te verwachten dat Bram en IJsbrand een goede vaardigheid zouden rijden. Hier werk je in een periode van 2 tot 3 jaar naar toe en op het moment zelf ben je nog zo bezig om alles in goede banen te leiden dat je niet door hebt wat je doet,” analyseert hij zijn unieke prestatie. Hij vestigt namelijk een nieuw record met deze 6e wereldtitel in successie. “Ik ben vooral heel blij met mijn paarden. Zij doen het werk en dat al het hele seizoen. Vooral mijn voorpaarden waren fantastisch. Zowel in de dressuur als vandaag in de vaardigheid. Mijn paarden hebben dit verdiend.” Hoe hij dat gaat vieren? “Vanavond gaat er wel een fles of 2 champagne door.”

Boyd Exell reed met alleen tijdfouten naar het goud

Teamprestatie

Bram Chardon moest vanochtend voor de vetcheck nog een paard wisselen. “Ik wist dat het niet simpel zou zijn en wilde de druk opvoeren voor Boyd”, vertelt hij direct na afloop. “Ik wist dat ik in vorm was voor de vaardigheid en wilde voor het team het goud veilig stellen, nog voordat mijn vader sou starten. Voor mij is het mooi dat ik vandaag van de 8e naar de 4e plek ben geklommen, maar over 2 jaar wil ik dichter bij Boyd staan.” Bram ziet de gouden teammedaille als een mooie revanche voor het WK in Tryon waar Nederland zilver had. “Het was een pittige strijd tussen ons en de Duitsers. Gisteren hebben mijn vader en Koos een geweldige prestatie geleverd in de marathon. En vandaag kon ik hen in de vaardigheid een beetje helpen. Het was dus echt een teamprestatie waaraan we alle drie hebben bijgedragen. We hebben bewezen dat we de beste zijn.”

Ereronde van bronzen Michael Brauchle (links), zilveren IJsbrand Chardon (midden), gouden Boyd Exell (rechts)

