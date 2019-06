WK-voorbereiding voor tweespannen in Beekbergen

Met 45 aanspanningen in de tweespanrubriek is er sprake van een fors aantal deelnemers. De Nederlandse tweespanrijders grijpen deze wedstrijd allemaal aan om de krachten met de concurrentie te meten. Maar liefst 17 menners uit eigen land komen aan start in Beekbergen. Overigens is er traditiegetrouw voor de beste Nederlandse tweespanrijder in dit internationale veld een extra prijs te winnen: de Tergouw plaquette. Vorig jaar ging deze naar Antonie ter Harmsel. Ook Carlo Vermeulen en Tom Engbers mochten deze prijs al eens in ontvangst nemen. Naar de internationale prijzenpot wordt onder andere meegedongen door regerend wereldkampioen Martin Hölle, die vorig jaar de wedstrijd in Beekbergen won.

WK officials

Barry Hunter tekent voor het parcoursontwerp. Deze ervaren internationale parcoursbouwer zal ook op het wereldkampioenschap tweespannen in functie zijn en is daarom door de organisatie in Beekbergen gevraagd de marathonhindernissen en het vaardigheidsparcours te ontwerpen.

Daarnaast zijn er maar liefst drie juryleden die ook op het WK in Drebkau aan de ring zitten: Joaquin Medina Garcia (ESP), Reiner Wannenwetsch (GER) en Barna Fejér (HUN). Het jurycorps wordt gecompleteerd door voorzitter Jaap Boom (NED) en Jacob Bendtsen (DEN).

Martin Hölle

Overige rubrieken

Het is traditie dat Beekbergen ook podium biedt aan de paramenners. Dit jaar telt de wedstrijd ook mee in de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy. Vorig jaar won Francisca den Elzen de wedstrijd.

Ook het deelnemersveld van de vierspanrubriek mag er zijn met een aantal topmenners waaronder Christoph Sandmann, regerend wereldkampioen Boyd Exell en de winnaar van vorig jaar Chester Weber. Voor de Nederlandse vierspanrijders gaat de strijd niet alleen om de internationale prijzen, maar ook om het Nederlands kampioenschap. Het volledige podium van vorig jaar komt aan start, waarbij titelverdediger Koos de Ronde als grote favoriet geldt.

Stan van Eijk