WK jonge menpaarden Szilvásvárad 2022: Duitse mensters winnen opnieuw

Nadat het Bundeschampionat van de Duitse menpaarden in Moritzburg een week eerder nog maar net was afgelopen, moesten de menners zonder adempauze meteen doorreizen naar Hongarije om op tijd bij het wereldkampioenschap van de jonge menpaarden aanwezig te kunnen zijn. In het belang van mens en paard zou een wat betere planning van de wedstrijdkalender van de internationalen en nationalen federaties zeker op zijn plaats zijn.

In totaal werden er bijna 50 menpaarden van diverse rassen aan de jury gepresenteerd. Opnieuw stond er dit jaar geen maat op de vertegenwoordigers van de landen waar de opleiding en promotie van jonge menpaarden een prominente plaats inneemt en waar de jonge menpaarden regelmatig in wedstrijdverband tegen elkaar kunnen aantreden.

5-jarigen

De Zwitser Mario Gandolfo en zijn Freiberger-ruin Lemmy-K kwamen gedurende de wedstrijd steeds beter in vorm. Nadat zij in de kwalificatieproef op de zesde plaats eindigden, klommen ze in de dressuur-finale naar de derde plek en gingen met het beste marathonresultaat met de gouden medaille aan de haal. Jessica Wächter (GER) en haar Hannoveraanse ruin Best Buddy konden na een overtuigende dressuurproef haar plaatsing na de mini-marathon net niet vasthouden. Brons was er in deze categorie voor de Oostenrijkse Lara Krejcerik met haar Oldenburger-merrie Rexona W.

Mario Gandolfo en Lemmy K in de mini-marathon

6-jarigen

Aan de succesreeks van de Hannoveraner-ruin Dream Catcher lijkt geen einde te komen; nadat hij al twee keer werd onderscheiden met de kampioenssjerp als ‘Bundeschampion’, was hij bij de 6-jarigen met Jessica Wächter aan de leidsels opnieuw een klasse apart. Met een gemiddeld puntentotaal van 9,21 voor de dressuur en 9,25 voor de marathonproef zette hij de concurrentie op duidelijke afstand. Het Duitse sportpaard DSP Balisto, gereden door Bettina Winkler, veroverde de zilveren medaille, gevolgd door de KWPN-hengst L-Grappa-WK, die werd uitgebracht door de Hongaarse Agnes Paulovics.

Jessica Wächter en Dream Catcher

7-jarigen

Haar titel van vorig jaar bij de 6-jarigen, verdedigde DSP Noble Lady afgelopen weekend als 7-jarige op overtuigende wijze. Bettina Winkler reed haar merrie naar een fantastisch resultaat in de dressuur van 9,21 en deed het in de marathonproef met 8,20 nog eens dunnetjes over. De Amerikaanse Leslie Berndl pakte in de mini-marathonproef nog de zilveren medaille met de KWPN-hengst Kareltje. Ze eindigde daarmee voor de zware warmbloedhengst Eckstern, die met Jessica Wächter aan de leidsels het brons won.

Bettina Winkler en DSP Noble Lady