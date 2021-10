WK jonge menpaarden: start-finish-overwinningen in alle rubrieken

Zevenjarigen

Op het fraaie en zeer professioneel ingerichte paardensportcentrum in Szilvásvárad werd reeds op woensdag na de openingsceremonie de kwalificatieproef van de zevenjarige paarden verreden onder kunstlicht. De jury bestaande uit dr. Klaus Christ, Pia Skar, Anne-Marie Turbé en Bert Jambon beoordeelde de aanspanningen nauwkeurig, hetgeen uitmondde in een breed puntenspectrum. In een groot deelnemersveld van 18 aanspanningen wist de Silezische ruin Roncewal, gereden door de Poolse menster Weronika Kwiatek, reeds een behoorlijk gat te slaan met de concurrentie, waarbij de Hannoveraanse merrie Candy Noir met de Duitser Martin Stötzer aan de leidsels nog het dichtst in de buurt kwam.

In de finaleproef in de dressuurring wist Roncewal opnieuw te winnen, zij het dat zijn voorsprong nog slechts minimaal was. Bij de vervolgers hadden zich echter behoorlijk wat veranderingen voorgedaan. Inmiddels was de Zwitsers gefokte hengst Nitard du Mecolis, gereden door Mario Gandolfo, opgeklommen naar de tweede plaats, gevolgd door het Saksisch-Thüringse zware warmbloedpaard Elsass (Elitär x Elkana), die door zijn eigenaar Martin Stötzer door de ring werd gestuurd.

Ook in de afsluitende gecombineerde vaardigheid/marathonproef gaven Roncewal en Weronika Kwiatek niets meer weg en verstevigde hun koppositie zelfs nog. Nitard du Mecolis en Mario Gandolfo (SUI) wisten hun tweede plaats te behouden met een goede proef, terwijl de bronzen medaille naar de KWPN gefokte ruin Jelviro ging met Aan de leidsels zijn de Noorse eigenares Maria Hendriksson.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen zette de merrie DSP Noble Lady (Feiner Fürst x Nebraska) haar zegetocht voort nadat ze in augustus ook al het Bundeschampionat voor zich had opgeëist. Reeds in de eerste proef zette zij, gereden door meervoudig kampioene Bettina Winkler (GER), een indrukwekkende proef neer en nam meteen een duidelijke voorsprong op de als tweede geplaatste STSW-Hengst Eckstern (Eckstein x Stine), die door haar landgenote Jessica Wächter werd uitgebracht. De suprematie van DSP Noble Lady bleef ook in de finaleproeven in de dressuur en de minimarathon onaangetast, die zij ook winnend afsloot. De wk-titel bij de zesjarigen kwam dan ook geen enkel moment in gevaar. Eckstern en Jessica Wächter lagen van meet af aan op zilver en handhaafden zich daar, hoewel de door Weronika Kwiatek gereden Silezische hengst Tokaj-S het met een goede minimarathon nog even spannend maakte en uiteindelijk brons won.

Vijfjarigen

In de jongste rubriek, de vijfjarigen, stak de winnende Hannoveraanse ruin Dream Catcher 19 (De Niro x Emarla), gereden door Jessica Wächter, met kop en schouders boven de concurrentie uit. De door de begin dit jaar overleden Rudolf Temporini gefokte Bundeschampion van 2021 realiseerde in alle deelproeven eindcijfers die ruim boven de 8 lagen en was een klasse apart. Nadat hij pas via de herkansing de finale had gehaald, stoomde de STSW-hengst Velkan (Veit x Gina), gereden door Csaba Begányi (HUN) in de dressuurfinale op naar de tweede plaats. Hij stelde de zilveren medaille veilig, ondanks een minder succesvolle minimarathon. De Freiberger Henjie, die werd uitgebracht door Mario Gandolfo, wist door een goede vaardigheids-/marathonproef de bronzen plak veilig te stellen.

