Worldcup Londen: Exell wint ook in ExCel

Eerste ronde: de verschillen worden kleiner

Waar in het verleden de verschillen tussen de absolute specialisten en de overige worldcup-rijders vaak bedenkelijk groot waren, wordt het gat steeds verder dichtgereden, wat de spanning in deze spectaculaire discipline zeer ten goede komt.

Thuisrijder Daniel Naprous die een wild card had gekregen voor deze wedstrijd, verscheen als eerste in de ring. Met een tijd van 170,94 incl. 12 strafseconden wisten de navolgende rijders wat hen te doen stond.

Als eerste dook de Fransman Benjamin Aillaud met zijn op dit niveau onervaren span Lusitano’s met een foutloze rit in 163,10 seconden ruim onder de tijd van Naprous. Dries Degrieck (BEL) deed er qua tempo nog een schepje bovenop. Zijn span ontwikkelde vooral in de kegels een indrukwekkende snelheid. Met één bal kwam hij uit op 153,38 seconden. Vervolgens was het aan Chester Weber om een gooi te doen naar een plek in de drive-off. Na een voortvarend begin verloor hij echter in de tweede marathonhindernis duidelijk aan tempo en kwam uit op 167,80 seconden.

Daarna was de top-3 van gisteren aan de beurt. Bram Chardon tikte evenals in de eerste wedstrijd al vroeg een bal van de kegels waardoor de druk er voor hem meteen vol op zat. Desondanks reed hij het met 150,72 de drive-off binnen. Koos de Ronde pakte in het eerste gedeelte van het parcours een duidelijke voorsprong op Bram, leverde die in het laatste gedeelte echter weer in en wist door foutloos te blijven zijn landgenoot nog net achter zich te houden.

Boyd Exell als laatste starter liet zien dat het allemaal nog sneller kon. Met 147,90 inclusief een bal was hij opnieuw ruim de snelste.

De ontknoping

Als eerste finalist ging Bram Chardon van start. Opnieuw viel er vroegtijdig een bal, waardoor hij alles op alles moest zetten om in de race te blijven. Ondanks een tweede bal aan het eind van de rit, was hij sneller dan in de eerste ronde.

De druk lag nu eerst bij Koos de Ronde. Ook hij noteerde al vroegtijdig een fout. Zijn tempo was echter hoger dan in de eerstere ronde, zodat het nog alle kanten op kon. Aan het slot van het parcours was de precisie jammer genoeg even zoek, waardoor hij op in totaal 12 strafseconden uitkwam en Bram aan zich voorbij zag gaan.

Ook de als laatste gestarte Boyd Exell hield de lijst niet geheel schoon en wist met één bal net genoeg tijd over te houden voor de winst, hoewel Chardon deze keer in het parcours iets sneller was. Omdat Exell met een wild card deelnam, ging de volle buit aan worldcup-punten naar Bram Chardon.