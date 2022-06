Zeiskam: Duits kampioenschap tweespannen met Pinksteren

In dit wk-tussenjaar is het Duits kampioenschap voor de tweespannen het hoogtepunt van het seizoen op de nationale wedstrijdkalender. vandaar dat de Duitse tweespantop bij de paarden en pony’s in ruime getale is afgereisd naar Zeiskam.

Naast het Duits kampioenschap bij de tweespannen komen de vierspan paarden en pony’s ook aan de start in de hoogste klasse. Met name bij de paarden zijn vooraanstaande deelnemers van de partij, wat niet verbazend is, omdat in september het wk vierspan paarden op de kalender staat in Pratoni del Vivaro (ITA).

Programma

Op zaterdag 4 juni begint de wedstrijd in alle rubrieken met de dressuurproef, waarna op eerste Pinksterdag de spectaculaire marthon volgt. Op de tweede Pinksterdag valt de beslissing bij het kampioenschap en in de overige rubrieken in de spannende vaardigheid.

Bovendien vindt er een vergelijkend kampioenschap plaats tussen de vertegenwoordigde Duitse deelstaten over alle aanspanningsrubrieken.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen

Marco Freund in Zeiskam 2021

