Zes Zweedse menners genomineerd voor ‘Star of the Stars’

De menkandidaten zijn vierspanrijder Tomas Eriksson, enkelspanrijders Marie Kahrle en Cecilia Qvarnström, enkelspan ponymenster Ann-Christine Arvidsson en paramenners Madelene Brånn en Charlotte Henriksson.

De kandidaten zijn genomineerd op basis van hun prestaties in de jaren 2000 -2020. De afgelopen 20 jaar hebben Zweedse hippische sporters in de verschillende disciplines op het hoogste niveau grote successen geboekt. Door het wegvallen van de kampioenschappen en andere grote wedstrijden afgelopen jaar, is het thema van het Zweedse gala dit jaar ‘Star of the Stars’. Iedereen kan tot 28 januari stemmen op de genomineerde sporters.

Het gala wordt op 28 januari om 20.00 uur live uitgezonden op de Facebook pagina en het YouTube kanaal van de Zweedse hippische sportfederatie en op Equisport .

Klik hier voor meer informatie en om je stem uit te brengen.

