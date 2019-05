Zesde editie CIAT Eefde

Een CIAT is een rit met authentieke rijtuigen bestaande uit de beoordeling van de aanspanning, een route met behendigheidsproeven en afsluitend een vaardigheidsparcours. Het is een internationaal evenement dat wordt verreden onder auspiciën van de AIAT.

De route en de wedstrijd

Tegen 11.00 uur zullen de deelnemers na de presentatie individueel vertrekken van het clubterrein aan de Elzerdijk voor een rit van ongeveer 15 kilometer door de schitterende omgeving van Gorssel en Eefde. In de route zijn ook de behendigheidsproeven opgenomen.

De route voert over zandwegen en verharde wegen door de bosrijke omgeving die ook door notabelen in het verleden zeer gewaardeerd werd en waar zij dan ook vaak hun “buiten” hadden. Bij terugkomst op het clubterrein staat een vaardigheidsparcours opgesteld. Na het rijden van de vaardigheid wordt er uitgespannen en kunnen de deelnemers en bezoekers nog heerlijk nagenieten en napraten. Ter afsluiting volgt de prijsuitreiking.

Deelname en inschrijven

Het evenement is opengesteld voor leden en niet leden van de NVTG die willen deelnemen met een authentiek rijtuig of replica. Andere rijtuigen zijn niet toegestaan. Voor deelname aan deze rit wordt per aanspanning € 30,- inschrijfgeld gevraagd. Indien je met meer dan 2 personen komt, zijn de extra kosten per deelnemer € 10,– . Hiervoor ontvang je bij aankomst een kopje koffie / thee met wat lekkers en een lunchpakket voor onderweg. Alle onderdelen worden op zondag 23 juni 2019 verreden. Aanmelden kan tot 11 juni 2019 via ctaplusatp@gmail.com.

Downloaden van het inschrijfformulier kan via de website van Achter’t Peerd. Daar staat ook meer informatie en kun je de foto’s bekijken van eerdere edities en andere evenementen van deze actieve menvereniging.

Foto editie 2018 door Theo ten Brinke