Zilveren Jubileum ‘Aangespannen Dag Gilze’

Zaterdag wordt er gereden door beginnende menners en jeugd, en starten ruiters en amazones in de zadelrubrieken in de vaardigheid en de hindernissen.

Op zondag verschijnen de wedstrijdrijders aan de start; deze impulswedstrijd is ook opgenomen in de Brabantse Men Competitie.

De jubileumeditie wordt groots aangepakt en de voorbereidingen zijn in volle gang om er een sportief en fantastisch evenement van te maken. Ook op de Altena-fair is weer van alles te zien en te kopen, van stands van Staatsbosbeheer, paardensportartikelen en decoratie. Er voldoende gelegenheid voor een hapje en een drankje op het terrein, met zicht op de hindernissen.

De organisatie kan nog sponsors en vrijwilligers gebruiken, dus iedereen is van harte welkom om te helpen!

