Zonnige Open Dagen bij Van den Heuvel en Van der Wiel

Ondanks de vele men-gerelateerde evenementen die er tijdens dit paasweekend in binnen- en buitenland georganiseerd werden en het zonovergoten weer waardoor veel mensen een korte vakantie namen, was het gezellig druk bij de beroemde tuigenmaker en koetsenbouwers.

Henk van der Wiel: “Door alle wedstrijden en evenementen die er al georganiseerd werden rond de Paasdagen, verwachtte ik niet dat het heel druk zou worden. De Open Dagen waren voor mij echter ook een mooie reden om alles netjes te poetsen, showkasten met nieuwe aanwinsten in te ruimen en alles mooi te maken. Daarbij had ik nog een prachtig tuig hangen voor ons koningshuis, een zeer chique tandemtuig dat naar Engeland gaat en nog meer materialen die slechts eenmalig tentoongesteld kunnen worden.

Het was bovendien gezellig om met bekende en nieuwe gezichten te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Ik heb wat tuigen verkocht en een zeer elegante koets gaat ook naar een nieuwe eigenaar.”

Ook de Familie van den Heuvel kijkt tevreden terug: “Na twee jaar kwamen vele bekende gezichten ons gelukkig weer bezoeken om te genieten van de antieke rijtuigen, gebruikte en nieuwe menwagens en ook was het gezellig snuffelen bij de kraampjes.

We hebben veel bezoekers in het Rijtuigenmuseum verwelkomd en nieuwe groepsuitjes met rondleidingen kunnen boeken. Een leuk idee voor uw rijtuigvereniging of menclub!”

Altijd gastvrij!

Bij beide bedrijven is gastvrijheid hun handelsmerk: kom gerust eens langs buiten de paasdagen. Altijd welkom bij Tuigenmaker Van der Wiel en Rijtuigenbouwer Van den Heuvel!

Klik hier voor het fotoalbum