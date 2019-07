Zonovergoten districtskampioenschap in Hoogland

In zes dressuurringen werd er gestreden om de dressuurtitels in de verschillende rubrieken. De deelnemers reden in twee verschillende ringen een proef, die elk door twee juryleden werd beoordeeld. In een aantal rubrieken kon de jury hoge punten kwijt.

Dressuur pony’s

Met een gemiddelde van bijna 70% won Marianne Wijdenes met Wrentnall Red Fox het kampioenschap enkelspan pony klasse B. Maaike van Roon werd reservekampioen met haar jonge pony Mellaer’s Looking 4 Lucky Luke. Ook in de vaardigheid pakte Maaike de reservetitel met deze belofte voor de toekomst.

In de zeer goed bezette L-rubriek trok Nadja Broos aan het langste eind met Big Boy. Het verschil met reservekampioene Carina van der Drift zat in de cijfers achter de komma.

In de klasse M wist bij de pony’s niemand de voor de Hippiade-afvaardiging vereiste 60% te behalen. Patricia van der Zwan was de beste en werd kampioen met 57,17%.

In de klasse Z streek de kleine, maar goed bewegende roodbonte Willem met de hoogste eer met Suzanne Boekel aan de leidsels.

Elise Borgstijn (hier op archiefbeeld) reed in de tweespan pony's klasse Z de hoogste score van de dag

Hoogste score van de dag

Verrassend veel ponytweespannen kwamen aan de start. De klasse B hadden een eigen kampioenschap, de klassen L, M en Z werden in handicap verreden. Het B kampioenschap werd met 68,71% gewonnen door Anouk de Haas. De hoogste tweespanscore werd echter gereden in de klasse Z. Elise Borgstijn werd met 71% kampioen in de rubriek L/M/Z en haalde daarmee de hoogste score van de hele wedstrijd.

Bij de tweespan paarden was het stuivertje wisselen tussen Peter Baars en Wim van Elteren, maar Van Elteren reed zijn mooie Friezen uiteindelijk naar het beste resultaat en werd kampioen. Ook in de vaardigheidsproef was hij de beste.

Dressuur paarden

In mooie stille aanleuning en fraai uitgevoerde overgangen mende Nicole Verburg haar paard Flynn naar de titel in de klasse B bij de paarden. Renate Röling werd zowel tweede als derde met respectievelijk Oukje fan it Hiem DL en Wijtske DL.

In de klasse L werd Karin Bakker met Igor kampioen en zette Ronald Tomassen zijn succesreeks voort door Healey naar de reservetitel te rijden. Kelly Speelman reed als enige in de klasse M in beide proeven royaal boven de 60% en werd kampioen (64,75%).

In de klasse Z won Kees Franke met Silvano beide proeven en pakte zo de titel. De klasse ZZ werd een overwinning voor Jaap van der Horst. Vooral in de tweede proef had hij Zorro er geweldig goed aan staan met een mooie aanleuning, drie goede gangen en sterke verruimingen. Dat resulteerde in score van 69,45%. Jacqueline de Groot werd met Whisper reservekampioen.

Een dubbelslag voor Jaap van der Horst, hij werd kampioen in de ZZ dressuur én de vaardigheid

Weinig foutlozen

Het door Demi van Ommeren ontworpen vaardigheidsparcours was zeer selectief. Op verschillende plaatsen in het parcours werden fouten gemaakt en menig balletje viel door slordig aanrijden van de listig opgestelde poorten. Uiteindelijk kwam het aan het einde van de dag toch tot een barrage in de klasse L bij de ponyenkel en -tweespannen. Bij de tweespannen werd het met vier deelnemers een spannende strijd. Lindsay Landman reed haar span Dartmoor pony’s en een flitsende rit naar veruit de snelste tijd (63,9 sec) en liet alle balletjes liggen. Daarmee werd ze kampioen. ‘Mijn jongste pony vond het nog best een beetje spannend in de vaardigheid, maar pakte heel goed aan,’ straalt ze. Haar fraaie span zijn volle broer en zus van 5 en 9 jaar oud. Met ook het reservekampioenschap in dressuur had Lindsay een topdag. ‘Voor de dressuur had ik eigenlijk te kort losgereden en had ik iets te weinig power, in de tweede proef werd dat wel beter, maar had ik wat slordigheidjes,’ evalueert ze. ‘Maar ze hebben super hun best gedaan!’

Brenda Andeweg had vijf seconden meer nodig, bleef ook foutloos en pakte het reservekampioenschap.

In de barrage bij de enkelspannen klasse L bleef niemand foutloos, maar Carina van der Drift beperkte de schade tot één balletje en won de titel.

Verrassing

Voor de deelnemers aan de overige rubrieken bleef het tot de prijsuitreiking gissen wie er kampioen was, want de uitslagenlijsten van de vaardigheidsproef werden niet opgehangen.

Bij de ponyenkelspannen in de klasse M was de titel voor Yvonne Haverhoek die er maar één bal af had getikt. In de klasse Z/ZZ was het beste resultaat 6 strafpunten en won Lisa Wouda. Lindsay Heijne was met Toline kampioen in de sulkyrubriek met 5,3 strafpunten.

Bij de tweespan pony’s klasse M/Z won Eline Geurs het kampioenschap. Ze liet alle ballen op de kegels, maar kreeg 1,94 strafpunt voor tijdsoverschrijding.

Bij de paarden werden er veel ballen afgereden en werd menige tijdfout genoteerd. Tot zijn grote verrassing won Wilco Fabry met Calgary de titel in de klasse L. Hij had geen tijdfouten en alleen twee balletjes afgereden.

In de klasse M bij de paarden was er wel een combinatie foutloos en binnen de tijd. Ekelien van ’t Hoog was de enige in haar rubriek en hoefde dus geen barrage te rijden voor de titel. In de klasse Z/ZZ was zes strafpunten het beste resultaat. Er waren maar liefst vier menners die er twee ballen af hadden gereden en voor hen werd de tijd doorslaggevend voor het kampioenschap. Jaap van der Horst won de titel nipt en had zo met zijn overwinning in de dressuur een dubbelslag. Het verschil met reservekampioene Daniëlle van der Vlis was minder dan een seconde.

Voor alle uitslagen kijk hier op de website van Mendistrict West

Alle kampioenen bij elkaar

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.