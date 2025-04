Zonovergoten ‘Revanche-wedstrijd’ op Landgoed Van der Wiel

Ten tijde van de ‘versoepelingen’ in coronatijd organiseerden tweespan-rijders Leo en Nanda van der Burgt voor een groep vrienden een oefendag vaardigheid rijden op hun terrein. Tuigenmaker Henk van der Wiel bood het jaar erop zijn landgoed aan als locatie, om de dag die vooral om de gezelligheid gaat en inmiddels ‘Revanche-wedstrijd’ gedoopt was, weer te kunnen laten plaatsvinden. Vanaf dat jaar kon er een dressuurproef en een vaardigheid gereden worden.

Het concept is uniek en de rijders nemen allemaal zelf iets lekkers te eten of te drinken mee, zodat er tijdens de pauze en de lunch gezellig met elkaar gegeten en geborreld kan worden. Daarnaast zijn er veel gesponsorde prijsjes beschikbaar zoals voedingssupplementen voor paarden, parfum, tassen, bekers en linten. En daarnaast de wisselbokaal voor degene die over de twee onderdelen het best gepresteerd heeft en de ‘pech-prijs’.

Sam Couwenberg

De dressuur werd gejureerd door twee juryleden en zelfs een ringmeester ontbrak niet. Een vaardigheid-parcours bedenken voor ruitertjes, wedstrijdmenners, recreanten en zelfs authentiek-rijders, was een uitdaging voor parcoursbouwer Ties van Gog, maar iedereen genoot van het slalommen tussen de kegels.

En dan de rekenkamer. Ga er maar aanstaan om al die ‘appels, peren, pruimen en perziken’ met elkaar te vergelijken en tot een eindresultaat te komen…. Theo Toussaint deed het!

Van kindertrofee naar pechprijs

De zonovergoten dag begon met de kinderrubriek. Vier ponyrijders en één amazone te paard reden de vaardigheid en voor hen waren er aparte prijzen. Julia van der Wiel won de kinderrubriek.

Het verloop van de wedstrijd kon vanaf het terras gevolgd worden en de deelnemers werden gedurende de dag geïnterviewd zodat het publiek wist hoe de rijders hun proeven ervaren hadden.

De pechprijs ging naar Marie van der Wiel, kleindochter van Henk. Marie had vorig jaar de kindertrofee gewonnen maar kon deze niet verdedigen. Ze had een hele week in het ziekenhuis gelegen en mocht vandaag naar huis. Marie kwam een kwartier voordat haar opa zijn dressuurproef ging rijden aan op de wedstrijd. Snel werd ze in een groom-pakje gehesen en met een veel te grote dressuurhoed op mocht zij naast opa Henk plaatsnemen op de koets, terwijl haar zus Julia achterop de echte groomtaak vervulde. Heel verdiend kreeg Marie de pechprijs.

Uiteraard maakt een klein competitie-element de wedstrijd helemaal af. Frans Hollebekkers was overall de beste en mocht de ‘Henk van der Wiel’ – wisselbokaal in ontvangst nemen. Hij won nipt van Sam Couwenberg.

Het was een zeer geslaagde dag, waarbij gezelligheid en vriendschap de belangrijkste elementen zijn!

Henk van der Wiel met zijn kleindochters Marie en Julia

