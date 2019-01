Zuidelijke indoortitels verdeeld

Het deelnemersaantal was zo groot dat de wedstrijd twee dagen besloeg. Zaterdagmiddag ging de jeugd al van start voor hun selectie voor de Junior Strijd der Districten. Met 16 jeugdmenners was het een mooie en volle rubriek. Gedurende de dag werd er snel en sportief gereden. De jury gaf tevens stijlpunten voor correct en paardvriendelijk rijden.

Na het rijden van de beide voorrondes werd de finale uiteindelijk gewonnen door Job Steijvers die weer op de voet gevolg werd door Marly Meulendyk. Op de derde plaats eindigde Djanai Impelmans. Met een nipte voorsprong won Marly Meulendyk de stijlprijs.

Op zondag werd er al vroeg gestart, want er kwamen 70 deelnemers aan bod. In alle rubrieken werden twee manches gereden met aan het einde van de dag de finales. Op het einde van de dag kwam de climax, met de finale waarin de kampioenslinten werden verdeeld. In alle rubrieken werd er vol gereden en zaten de deelnemers elkaar dicht op de hielen. Een afgeworpen bal was al vaak te veel.

Voor de familie Marijnissen kon de dag niet meer stuk, zij namen drie kampioenschapslinten mee naar huis. Vader Marcel Marijnissen won de rubriek tweespan paard, zoon Frans werd winnaar bij de tweespan pony’s en Charissa den Ridder won de rubriek enkelspan paard.

In de enkelspan ponyrubriek was de omroeper van dit weekeind, Frank Vissers, de verrassende kampioen bij de enkelspan pony’s. Vanwege een blessure van één van zijn pony’s reed hij geen tweespan, maar enkelspan. Pony Paledo deed het super in zijn eentje.

Na een spannende strijd tussen Kenny Kanora en Nick Weytjens bij de ponyvierspannen ging Nick Weytjens winst met het kampioenslint naar huis.

Met dank aan Wilfried Lempens voor het verslag

De Zuidelijke kampioenen v.l.n.r: Nick Weytjens, Frank Vissers, Charissa de Rider, Marcel Marijnissen en Frans Marijnissen

Geselecteerden Zuid voor de Strijd der Districten

Enkelspan pony : Brigitte Janssen en Gracelaine den Ridder

Tweespan pony: Frans Marijnissen en Nick Gaens

Vierspan pony: Nick Weytjens en Kenny Kanora

Enkelspan paard: Arie Dibbits en Arno Van den Brand

Tweespan paard: Carlo Vermeulen en Jonas Corten

Jeugdmenners voor Junior Strijd der Districten:

Eline Kalmthout

Job Steijvers

Ilse Steijvers

Jur Baijens

Djanai Impelmans

Dirk Bastiaansen