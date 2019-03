Zwart voert de boventoon tijdens DK Noord

Net als vorige week ging er bij de paarden geen enkele deelnemer met lege handen naar huis. De sponsoren hadden veel prijzen ter beschikking gesteld, zodat er voor iedereen wel iets was. Telkens bleef het tot de prijsuitreiking spannend wie de kampioenstitel in ontvangst mocht nemen, want er werden tussendoor geen uitslagen bekend gemaakt. Enerzijds misschien jammer, maar aan de andere kant zorgde dat er wel voor dat iedereen bleef wachten tot de prijsuitreiking. In de ochtend kwamen de enkelspan rubrieken B, M en Z/ZZ aan de start en in de middag de enkelspan rubriek L, vierspan L en tweespan B, L en M.

In de klasse B reed Karin Vermeulen haar Fries Yfke fan Hesens met een mooie voorsprong naar de kampioenstitel. Zij behaalde een totaalscore van 405,5 punten. Janet van der Ark die eveneens met een Fries aan de start verscheen (Romke PJ) werd in deze rubriek reservekampioen.

Karin Vermeulen pakte te titel in de klasse B

De grootste rubriek van de dag was de klasse L enkelspan. De kampioenstitel ging hier met overmacht naar Koerina Dijkstra. Ze slaagde er niet alleen in om met een geweldige score van 72% kampioen te worden, maar had hiermee ook nog eens de hoogste dagscore wat haar de extra dagprijs opleverde. Het verschil met de nummer twee, Koen de Wit met Handy, die reservekampioen werd, was maar liefst 31 punten.

Koerina Dijkstra scoorde het hoogste aantal punten van de dag

In de klasse M ging het er spannender aan toe. Het verschil tussen de kampioen en de reservekampioen was slechts een halve punt. Udo de Haan won nipt van Marjet Westerhoff met Hercules. De beide prijswinnaars staken met deze resultaten met kop en schouders boven de overige deelnemers uit.

Udo de Haan won nipt in de klasse M

De klassen Z en ZZ werden in handicap verreden, zodat er een volwaardig kampioenschap zou zijn. De sterkste deelnemer in deze rubriek was Gjalt Jan Jansma. Hij zette met zijn fraaie paard Dandy Jane een zeer mooie proef neer. Beide juryleden plaatsten hem bovenaan. Reservekampioen in deze rubriek werd Marian Bos met Topspeed Senko.

Dandy Jane danste met Gjalt Jan Jansma aan de leidsels naar de titel in de hoogste klasse

Aan het einde van de dag was het de beurt aan de tweespannen. In deze rubriek reden de zeven deelnemende aanspanningen in verschillende klassen in handicap. Met een ruime voorsprong op de reservekampioen, Harry Streutker met Yk Arjan & Dempsey JW, behaalde Ito Werkman met zijn span Sofie N & Marjet de hoogste score en werd tweespankampioen. De ervaren instructeur had daar niet op gerekend en was trots op de eerste titel van zijn nieuwe span.

Ito Werkman reed zijn nieuwe tweespan naar de titel

De organisatie, die in handen was van de menners van de Woudruiters in Vlagtwedde, kan terugkijken op twee geslaagde kampioenschapsweekenden. Beide dagen zijn vlekkeloos verlopen en er zijn mooie resultaten behaald door de deelnemers.

Als extra heeft de organisatie tijdens de beide dagen ook nog geld ingezameld voor het goede doel. Er kon geboden worden op een tweetal pakketten met paardensportartikelen en er werden in een standje verschillende artikelen verkocht. De opbrengsten hiervan gaan naar Kika.

Met dank aan Trijntje Lamein (verslag) en Freerk Boskers (foto’s)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.