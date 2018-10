Zwartewaal 2018: Hét ultieme mensport-feestje

Glenn Geerts

‘Beter kan een voorbereiding niet zijn voor het wereldbekerseizoen’, aldus winnaar Glenn Geerts uit België. De Belg wist zich door een uitstekende prestaties tijdens de Wereldruiterspelen in Tryon op de valreep te kwalificeren als tiende deelnemer voor de wereldbekercyclus en liet zien in Zwartewaal dat hij iemand was om de komende maanden rekening mee te houden. Maar ook alle andere deelnemers waren enthousiast. IJsbrand Chardon kon nauwelijks een verbeterpunt vinden om het evenement te verbeteren: ‘Dit hebben we nodig, dit hoeft niet beter. Een mooi doordacht parcours waar naast snelheid ook techniek werd gevraagd en een sfeer waar mening wereldbeker-organisator jaloers op is. Dit was pure reclame voor onze sport’. De meervoudig wereldkampioen moest dan wel Geerts voor zich dulden, maar liet een sterke indruk achter in met name de tweede omloop en wist regerend wereldkampioen Boyd Exell uit Australië voor te blijven die derde werd. Gastheer Koos de Ronde was niet echt rouwig om zijn vierde plaats: ‘Natuurlijk wil je winnen, maar ik had twee foutjes in de tweede ronde en dat is net te veel als er zo sterk wordt gereden. Ik ben supertevreden met mijn paarden én natuurlijk met het verloop van de hele wedstrijd. Vaak zeg ik dat je je paarden thuis geen wedstrijdritme kan geven, maar dat kan ik nu wel. De toeschouwers, de muziek, de atmosfeer waren top en dat nagenoeg al mijn collega’s er ook waren, dan gaf de slagroom op de bekende taart. Volgende week begint in Lyon ons wereldbekerseizoen en dit was voor ons allemaal de ultieme tryout.’

Al ging de meeste aandacht uit naar de vierspannen, ook overdag was er mooie sport te zien met sterke winnaars:

Tweespan paard: Carlo Vermeulen

Enkelspan paard: Kelly Speelman-Sturrus

Tandem: Hans van Dunschoten

Vierspan pony: Anton Molendijk

Tweespan pony: Frank Marijnissen

Enkelspan pony: Maaike Hannewijk

Jeugd: Huub van ‘t Westende

