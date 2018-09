Zwartewaal ontvangt wereldtop

Gastheer en regerend Nederlands kampioen Koos de Ronde is meer dan tevreden. ‘Twee jaar geleden hebben we voor het eerst een speciale internationale rubriek uitgeschreven voor vierspannen en daar is vraag naar. Natuurlijk hebben wij de datum van ons evenement gekozen om zo optimaal mogelijk in de kalender te liggen als eerste test voordat het Wereldbekerseizoen van start gaat. Het dak gaat eraf op de twintigste’, aldus De Ronde die zelf ook één van de twaalf vierspanrijders is die voor een topavond gaat zorgen.

Maar niet alleen vierspannen zijn er te zien op zaterdag 20 oktober. De dag wordt gevuld met alle mogelijke categorieën, van enkelspan pony tot tweespan paard en ook de speciale jeugdrubriek is altijd bijzonder.

Meedoen? Dat kan! Inschrijven en meer informatie via mijnknhs.nl of een mailtje naar annemien@deblijderijders.nl.

Komen kijken in Zwartewaal? Toegang en parkeren is gratis!

