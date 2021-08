Zwitserse menkampioenen 2021 gehuldigd

Paarden

Mario Gandolfo legde de basis voor zijn gouden medaille in de dressuur, die hij winnend afsloot. In de marathon moest hij Michael Barbey voor laten gaan, maar in de vaardigheid was hij wederom de beste en kon hij de hoogste trede van het podium beklimmen. Barbey nam het zilver in ontvangst, het brons ging naar Andrea Bieri.

Bij de tweespannen trok Marcel Luder aan het langste eind. Mede dankzij zijn overwinning in de marathon en de vaardigheid won hij goud, voor Beat Schenk en Werner Ulrich. Nu kunnen de Zwitserse tweespanrijders zich opmaken voor het WK Limburg 2021 in Kronenberg, dat op 8 september van start gaat.

Jérôme Voutaz is op eenzame hoogte bij de vierspannen in zijn thuisland. De sympathieke menner won alle onderdelen met overmacht voor zijn twee concurrenten en neemt op het EK in Boedapest als enige Zwitser deel.

Podium tweespan paarden met goud voor Marcel Luder, zilver voor Beat Schenk en brons voor Werner Ulrich

Pony’s

Cédric Scherrer won voor de zevende opeenvolgende keer de nationale titel bij de enkelspan pony’s. Hij stuurde zijn kampioenspony Calypso II naar de tweede plaats in de dressuur en de vaardigheid en won de marathon. Vera Butikofer en Linus Berther bonden de strijd aan om het zilver en het brons, waarbij Butikofer uiteindelijk het zilver won.

Lea Schmidlin prolongeerde haar nationale titel bij de tweespan pony’s. De 36-jarige fanatieke menster wist alle onderdelen winnend af te sluiten en nam verdiend de gouden medaille in ontvangst. Cyrine Falk won evenals in 2020 zilver terwijl Christof Konig het brons mee naar huis nam.

Yannik Scherrer en Dominic Falk vochten het opnieuw uit om de hoogste trede bij de vierspan pony’s waarbij Scherrer veruit de sterkste bleek en voor de vierde keer op rij goud won in het Zwitsers kampioenschap.

Klik hier voor de uitslagen.

Podium tweespan pony's met goud voor Lea Schmidlin, zilver voor Cyrine Falk en brons voor Christof Konig

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.