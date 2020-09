Zwitserse menkampioenen bekend

Paarden

Stefan Ulrich won met zijn Pamino U de dressuur, werd derde in de marathon en leverde een uitstekende vaardigheid af waarmee hij na 2016 en 2018 de nationale titel opnieuw veroverde. Mario Gandolfo reed Hakam du Seneut CH naar het zilver. De Oostenrijker Stefan Bösch eindigde als derde in de eindrangschikking waardoor het brons naar de als vierde geplaatste Michael Barbey ging met Kalao des Arreneys CH.

Werner Ulrich won op zijn thuisbasis goud bij de tweespannen. De voormalig vierspanrijder won evenals zijn zoon de dressuur, werd vijfde in de marathon en liep slechts enkele tijdfouten op in de vaardigheid. Marcel Luder won zilver, het brons ging naar Beat Schenk.

Jérôme Voutaz is op eenzame hoogte bij de vierspannen in zijn thuisland. De sympathieke menner won alle onderdelen met overmacht voor zijn vier concurrenten en zal op het WK in Valkenswaard als enige Zwitser deelnemen.

Stefan Ulrich

Pony's

Cédric Scherrer won voor de zesde opeenvolgende keer de nationale titel bij de enkelspan pony’s. Hij stuurde zijn kampioenspony Calypso II naar de overwinning in alle onderdelen. Linus Berther en Doris Schmid bonden de strijd aan om het zilver en het brons, waarbij Berther uiteindelijk het zilver won.

Lea Schmidlin won voor het eerst in haar carrière goud bij de tweespan pony’s. De 35-jarige fanatieke menster won de dressuur en de marathon waarmee ze een dusdanige voorsprong had opgebouwd zodat de foutjes in de vaardigheid haar titel niet in gevaar brachten. Cyrine Falk won zilver terwijl Hanspeter Sommer het brons mee naar huis nam.

Yannik Scherrer en Dominic Falk vochten het uit om de hoogste trede bij de vierspan pony’s waarbij Scherrer de sterkste bleek en voor de derde keer op rij goud won in het Zwitsers kampioenschap.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor meer foto’s.

Lea Schmidlin

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.