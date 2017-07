Beesd: Tumultueuze marathondag bij NK ponymennen

Wat een schrik bij team en publiek toen Marissa Schuiling in hindernis vier met haar pony Kyra op een paal reed. Op een schaafwond bij Kyra na kwamen pony en menner met de schrik vrij. Marissa zag hiermee echter haar kansen om haar kampioenstitel te prolongeren in rook opgaan.

Ook vierspanrijder Aart van de Kamp jr. had pech in hindernis vier. Hij reed met zijn span een deel van de hindernis kapot en sprong noodgedwongen van zijn rijtuig. Zijn groom verliet onvrijwillig het rijtuig, maar kwam gelukkig ongedeerd uit de strijd. Ook vierspanmenner Peter de Koning liep vast in hindernis vier. Hij besloot omwille van zijn pony’s de strijd op te geven.

Jannes Kinds (archieffoto)

Stand na twee onderdelen

Na twee onderdelen gaat Tamara Pijl met haar vierde plaats in de marathon nog steeds aan de leiding in het NK enkelspan pony’s. Arion Vissers staat met de tweede plaats in de marathon nog altijd op zilver. Marathonwinnares Annegreet Zaayer is opgeklommen naar de derde plaats.

Bij de tweespan pony’s nam Rodinde Rutjens met haar tweede plaats in de marathon de leiding over in het klassement. Titelverdediger Cas Hendriks moest in de marathon iets toegeven en staat momenteel nipt achter Rutjens op zilver. Karel van Kekem is dankzij zijn vijfde plaats in de marathon opgeklommen naar de voorlopige derde plaats in de tussenstand van het NK.

De vierspan pony’s zorgen altijd voor spektakel en dat was ook vandaag het geval. Jannes Kinds won zonder haperingen en met groots gemak de marathon en gaat aan de leiding in het NK. Jan de Boer wist in de marathon zijn tweede plaats vast te houden. Dressuurwinnares Edith Chardon kon het vandaag niet bijbenen en zakte naar de voorlopige derde plaats.

De verschillen in alle rubrieken zijn echter klein waardoor de vaardigheid morgen nog voor de nodige spannende momenten en verschuivingen zal zorgen.

Enkelspan paarden en paramenners

In de internationale rubriek enkelspan paarden won Arie Dibbits de marathon en klom daarmee maar liefst 12 plaatsen in de tussenstand, waarin hij nu vijfde staat. De Belgische Laure Philippot gaat nog aan kop, voor Jaap van der Horst, Bas de Koning en Piet de Ronde.

Bij de paramenners sleepte Francisca den Elzen de overwinning in de marathon naar zich toen en nam de leiding over van dressuurwinnares Ingmar Veneman. Martje Witvoet staat derde, voor Aad van Marwijk.

Klik hier voor alle uitslagen.